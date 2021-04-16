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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из США создали самую белую краску в мире

Она отражает 98% солнечного света и может помочь в решении климатических проблем

Ученые из американского Университета Пердью, которые осенью 2020 года создали «самую белую краску в мире», в этом году превзошли сами себя. В середине апреля исследователи опубликовали доклад, в котором рассказали об усовершенствовании своего изобретения.

В отличие от предыдущей «самой белой краски в мире», которая отражала 95,5% света, новая белая краска способна отражать уже 98,1%. Как говорят ученые, в промышленном использовании это существенная разница.

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Новая краска содержит в своем составе высокую концентрацию сульфата бария с частицами разного размера, которые способны рассеивать волны разной длины, излучаемые солнцем. При этом в составе используется обычный акриловый растворитель, что позволяет ее разводить, как обычную краску.

Проведенные испытания показали, что «самая белая краска в мире» даже при ярком солнечном свете охлаждала поверхность на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды. Для ученых это невероятный показатель. Они считают: если использовать новую краску на большом количестве объектов в крупных городах, то таким образом можно сэкономить до 80% средств на кондиционирование воздуха и значительно помочь в решении климатических проблем.

Исследователи надеются, что краска появится на рынке в течение ближайших двух лет, пишет Gizmodo.

Екатерина Гура

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