Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Авторы «Русской кибердеревни» показали новое видео про «космопоезд»

Туристы с гитарой, вдвшники, космические пирожки на станциях и белье в пакетах остались неизменными даже в космосе.

На YouTube-канале BirchPunk в середине апреля вышел новый ролик под названием «Russian Spacetrain» («Русский космопоезд»), рассказывающий про будни обычного поезда, следующего по маршруту Земля-Нептун.

Видео показывает сюжеты и обстановку, которую узнает любой, кто хоть однажды путешествовал по России в плацкартном вагоне. При этом пейзажи за окном и высокотехнологичные объекты вокруг делают короткометражку абсолютно сюрреалистичной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик про космопоезд является продолжением первого проекта BirchPunk о «Русской кибердеревне», вызвавшего резонанс в Сети. Кстати, в одном из эпизодов «Русского космопоезда» появился видеоблогер Евгений Баженов, известный, как BadComedian.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Читайте также
Песков назвал «совсем неверной» позицию Турции по Крыму
Медведев оценил роль Путина в росте зарплат россиян
Суд вынес приговор Тиме Белорусских
В Крым перебросили военные соединения с Северного Кавказа
Сибирские ученые случайно изобрели беспохмельную водку
На Юрском побережье обрушился 300-метровый участок утеса
МВД выдвинуло ультиматум странам СНГ из-за нелегальных мигрантов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Как Сибирь оказалась на границе Украины
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Штраф две-три тысячи рублей: за что могут наказать дачников?
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Gnezdo.ru
Почему Маркл не пойдёт на похороны принца Филиппа?
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Вот что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
«Помолодевшую» Алику Смехову не узнали поклонники Актрису заподозрили в пластике
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Что будет проверять ГИБДД у водителей начиная с 19 апреля
Красота женщин в СССР: 55 фото
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь