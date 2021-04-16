17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Авторы «Русской кибердеревни» показали новое видео про «космопоезд»
Туристы с гитарой, вдвшники, космические пирожки на станциях и белье в пакетах остались неизменными даже в космосе.
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Видео показывает сюжеты и обстановку, которую узнает любой, кто хоть однажды путешествовал по России в плацкартном вагоне. При этом пейзажи за окном и высокотехнологичные объекты вокруг делают короткометражку абсолютно сюрреалистичной.
Ролик про космопоезд является продолжением первого проекта BirchPunk о «Русской кибердеревне», вызвавшего резонанс в Сети. Кстати, в одном из эпизодов «Русского космопоезда» появился видеоблогер Евгений Баженов, известный, как BadComedian.
Екатерина Гура