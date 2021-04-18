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10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что работа по дому положительно влияет на мозг

Это хорошая профилактика когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Источник: РИА "Новости"

Работа по дому увеличивает объем мозга, в особенности гиппокамп, который отвечает за консолидацию памяти, пространственную навигацию и удержание внимания.

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К такому выводу пришли ученые из Канады, которые провели исследования с участием 66 пожилых людей. Возраст участников составлял в среднем 71 год.

Все участники отчитывались о своей ежедневной активности: сколько времени тратят на уборку, приготовление пищи или ремонт. Затем ученые проанализировали параметры их мозга с помощью магнитно-резонансного томографа.

Оказалось, что домашняя работа позитивно влияет на объем серого вещества мозга, лобной доли и гиппокампа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMC Geriatrics.

Ученые считают, что такая деятельность с низким уровнем риска — хороший способ поддерживать физическую активность и здоровье мозга, что важно для профилактики когнитивных нарушений в пожилом возрасте, в том числе деменции и болезни Альцгеймера.

Анна Лысенко

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