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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Таллине закрыли оживленную дорогу из-за лягушек

У них сезон размножения.

В Таллине до конца апреля закрыли одну из оживленных дорог, чтобы тысячи лягушек могли безопасно добраться до места размножения.

Пруды, в которых лягушки откладывают икру, находятся по одну сторону дороги, а места их зимовки — по другую, сообщает Reuters.

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Лягушкам помогают волонтеры. В прошлом году они спасли от автомобилей около 2 тысяч земноводных. Но в 2021-м из-за карантина такая помощь невозможна, поэтому местные власти решили временно закрыть дорогу. Город также рассматривает возможность строительства тоннеля под дорогой, чтобы лягушки и автомобили не мешали друг другу.

В Эстонии известно 22 места миграции лягушек, пролегающие через шоссе, сообщает ERR. В большинстве случаев земноводным помогают волонтеры и местные жители. Эстонские природозащитники напоминают, что переносить лягушек нужно в перчатках, ведь прикосновение «горячей» человеческой руки к холоднокровному животному сродни тепловому удару.

Волонтеры, помогающие лягушкам
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