12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таллине закрыли оживленную дорогу из-за лягушек
У них сезон размножения.
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В Таллине до конца апреля закрыли одну из оживленных дорог, чтобы тысячи лягушек могли безопасно добраться до места размножения.
Пруды, в которых лягушки откладывают икру, находятся по одну сторону дороги, а места их зимовки — по другую, сообщает Reuters.
Лягушкам помогают волонтеры. В прошлом году они спасли от автомобилей около 2 тысяч земноводных. Но в 2021-м
В Эстонии известно 22 места миграции лягушек, пролегающие через шоссе, сообщает ERR. В большинстве случаев земноводным помогают волонтеры и местные жители. Эстонские природозащитники напоминают, что переносить лягушек нужно в перчатках, ведь прикосновение «горячей» человеческой руки к холоднокровному животному сродни тепловому удару.
Анна Лысенко