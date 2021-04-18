15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Аргентины провел за решеткой на 20 лет больше срока
Но возвращаться на свободу не хочет.
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Аргентинские СМИ облетела история 75-летнего заключенного Освальдо Лонгобуко, который провел в тюрьме строгого режима на 20 лет больше срока.
Мужчину приговорили к 22 годам заключения за убийство партнера по бизнесу. Он должен был выйти на свободу еще в 2001 году, пишет Daily Mail, однако в суде «забыли» освободить Лонгобуко вовремя.
Поняв, что выпускать его не намерены, мужчина не стал сообщать об ошибке и продолжил жить в тюрьме «Сьера-Чикка» как ни в чем не бывало.
Когда в 2021 году судья обнаружил нарушение и выпустил Лонгобуко на свободу, тот расстроился. Он заявил, что с радостью прожил бы в тюрьме всю свою жизнь.
Дело в том, что после ареста мужчина лишился всего имущества, а отношения с семьей разорвал. В тюрьме у него была гарантированная еда и крыша над головой.
«Я хочу остаться за решеткой до конца своей жизни еще и потому, что должен сполна расплатиться за свое преступление», — сказал мужчина своему адвокату.
Анна Лысенко