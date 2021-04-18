Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
10Пасха в условиях пандемии
15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Аргентины провел за решеткой на 20 лет больше срока

Но возвращаться на свободу не хочет.

Аргентинские СМИ облетела история 75-летнего заключенного Освальдо Лонгобуко, который провел в тюрьме строгого режима на 20 лет больше срока.

Мужчину приговорили к 22 годам заключения за убийство партнера по бизнесу. Он должен был выйти на свободу еще в 2001 году, пишет Daily Mail, однако в суде «забыли» освободить Лонгобуко вовремя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тюрьма "Сьера-Чикка"

Поняв, что выпускать его не намерены, мужчина не стал сообщать об ошибке и продолжил жить в тюрьме «Сьера-Чикка» как ни в чем не бывало.

Когда в 2021 году судья обнаружил нарушение и выпустил Лонгобуко на свободу, тот расстроился. Он заявил, что с радостью прожил бы в тюрьме всю свою жизнь.

Дело в том, что после ареста мужчина лишился всего имущества, а отношения с семьей разорвал. В тюрьме у него была гарантированная еда и крыша над головой.

«Я хочу остаться за решеткой до конца своей жизни еще и потому, что должен сполна расплатиться за свое преступление», — сказал мужчина своему адвокату.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД выразил протест Праге после высылки российских дипломатов
Познер назвал Пушкина нерусским писателем
Экс-президент Эстонии потребовал запретить россиянам въезд в ЕС
Россия решила отказаться от МКС к 2025 году
Жители России увидят пик апрельского звездопада
СМИ: Британия направит корабли в Черное море
Метеоролог сообщил о приходе в центральную Россию осенней погоды
Hi-Tech
Секретный способ ускорить загрузку файлов в несколько раз Простой способ скачивать файлы из интернета быстрее с помощью секретной настройки
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Дети
32-летняя Алекса впервые стала мамой Певица принимает поздравления
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь