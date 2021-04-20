00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 20 апреля
Катастрофа пассажирского Boeing 707 в СССР, взрыв на платформе Deepwater Horizon, окончание Московской битвы и другие события этого дня в истории.
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20 апреля 1656 года в России были пущены в оборот медные монеты вместо серебряных. Поначалу они имели хождение наравне с серебряными, но вскоре обесценились. При этом жалованье стрельцам и другим служилым людям выплачивалось медными деньгами, а налоги собирали серебром. За пять лет было выпущено медных денег на сумму 20 млн рублей. Благодаря этой схеме государство получило более 19 млн рублей чистой прибыли. Успех денежной реформы вскоре обернулся столь же несомненным ее провалом. К 1662-му рыночная цена «медяков» упала в 15 раз, товары резко подорожали. Именно способ превращения меди в серебро послужил причиной восстания 1662 года, названного «медным бунтом». В 1663-м по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, а медные дворы в Новгороде и Пскове закрыли.
20 апреля 1843 года Министерство государственных имуществ издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири, регламентировавший переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал. Согласно данному указу переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда деньгами, земледельческими орудиями и скотом, предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах водворения земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва.
20 апреля 1942 года — окончилась Московская битва во время Великой Отечественной войны. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой. Немецкие войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Значительные потери понесли и советские войска. Безвозвратные потери составили 936 644 человека, санитарные — 898 689 человек. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошёл психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой армии.
20 апреля 1978 года, над Карелией огнем советских
20 апреля 2010 года на платформе Deepwater Horizon, арендованной BP в Мексиканском заливе произошла авария, которая стала крупнейшей в истории США. Погибли 11 человек. По официальным данным, в залив вытекло 4,9 млн тонн нефти. ЧП обернулось беспрецедентной катастрофой, последствия которой, по мнению экологов, будут проявляться десятки лет.
Материал подготовлен на основе информации «АиФ», «Газеты. Ру», ИД «КоммерсантЪ», «РИА Новости», «Интерфакс»