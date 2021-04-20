Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 апреля

Катастрофа пассажирского Boeing 707 в СССР, взрыв на платформе Deepwater Horizon, окончание Московской битвы и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

В России вместо серебряных монет ввели медные деньги

20 апреля 1656 года в России были пущены в оборот медные монеты вместо серебряных. Поначалу они имели хождение наравне с серебряными, но вскоре обесценились. При этом жалованье стрельцам и другим служилым людям выплачивалось медными деньгами, а налоги собирали серебром. За пять лет было выпущено медных денег на сумму 20 млн рублей. Благодаря этой схеме государство получило более 19 млн рублей чистой прибыли. Успех денежной реформы вскоре обернулся столь же несомненным ее провалом. К 1662-му рыночная цена «медяков» упала в 15 раз, товары резко подорожали. Именно способ превращения меди в серебро послужил причиной восстания 1662 года, названного «медным бунтом». В 1663-м по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, а медные дворы в Новгороде и Пскове закрыли.

Источник: The Library Of Congress

Началось переселение крестьян в Сибирь

20 апреля 1843 года Министерство государственных имуществ издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири, регламентировавший переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал. Согласно данному указу переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда деньгами, земледельческими орудиями и скотом, предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах водворения земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва.

Источник: РИА "Новости"

Московская битва (1941−1942)

20 апреля 1942 года — окончилась Московская битва во время Великой Отечественной войны. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой. Немецкие войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Значительные потери понесли и советские войска. Безвозвратные потери составили 936 644 человека, санитарные — 898 689 человек. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошёл психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой армии.

Источник: Архив газеты "Часовой севера"

43 года назад в СССР был сбит пассажирский Boeing 707

20 апреля 1978 года, над Карелией огнем советских истребителей-перехватчиков Су-15 был сбит пассажирский Boeing-707 южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines. Самолет следовал по маршруту Париж—Анкоридж—Сеул, отклонился от курса и оказался над Кольским полуостровом, нарушив воздушную границу Советского Союза. После атаки военных самолетов лайнер совершил аварийную посадку на лед озера Корпиярви. На борту рейса KE902 находились 97 пассажиров и 12 членов экипажа, после обстрела погибли двое пассажиров, при этом во время посадки на озеро никто не пострадал.

Авария в Мексиканском заливе

20 апреля 2010 года на платформе Deepwater Horizon, арендованной BP в Мексиканском заливе произошла авария, которая стала крупнейшей в истории США. Погибли 11 человек. По официальным данным, в залив вытекло 4,9 млн тонн нефти. ЧП обернулось беспрецедентной катастрофой, последствия которой, по мнению экологов, будут проявляться десятки лет.

Материал подготовлен на основе информации «АиФ», «Газеты. Ру», ИД «КоммерсантЪ», «РИА Новости», «Интерфакс»

Во время загрузки произошла ошибка.
Генпрокурор Чехии связал дело Скрипалей со взрывом в Врбетице
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий
Переговоры по Донбассу в «нормандском формате» провалились
Пульмонолог: в России умерли более 75% пациентов на ИВЛ с COVID
Китай выставил Украине иск в $3,6 млрд за завод «Мотор Сич»
«Реал», «Ман Сити» и «Челси» лишат полуфиналов Лиги чемпионов
Вице-премьер Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе
Авто
Дизайн самого популярного Volkswagen в России изменят Рестайлинговую модель покажут уже на этой неделе
Кино
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори Актриса скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"Единая Россия" готова бороться с монополизацией на аптечном рынке
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 935
Кто пролетел с Турцией 580
Вторник, картинки. Апрель 509
Забавные картинки 371
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь