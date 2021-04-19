Бомбардировщик времен Второй мировой войны упал в воду на пляже во Флориде

В субботу, 17 апреля, во время авиашоу Cocoa Beach Air Show во Флориде, случился неприятный инцидент с самолетом времен Второй мировой войны. В соцсетях появились видео падения старого бомбардировщика, снятые очевидцами на пляже.
У бомбардировщика TBM Avenger из-за технической неполадки отказал двигатель, и он начал падать в толпу отдыхающих на пляже людей. К счастью, пилоту удалось развернуть самолет и безопасно посадить его на мелководье. В результате инцидента никто не пострадал, а сам пилот отказался от госпитализации.
Сообщается, что TBM Avenger в послевоенное время долго использовался в качестве пожарного бомбардировщика Лесной службы США. А после этого был частью музейной выставки. После капитального ремонта и реставрации в 2020 году он был снова допущен к полетам. Из-за чего произошла авария — теперь предстоит выяснить специалистам.