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16:51 (мск)

Везде слышу про раздельный сбор мусора. Зачем мне это надо?

Почему полезен раздельный сбор отходов и чем поможет «генеральная уборка».

Многие до сих пор задаются вопросом: «А зачем лично мне нужен раздельный сбор мусора? Ведь если я буду сортировать отходы, а другие — нет, то это никак не поможет экологии, и вообще все мои старания бесполезны».

А вот и нет, даже в одиночку можно стать достойным противником в схватке с отходами. Например, если каждый день сдавать в переработку одну пол-литровую пластиковую бутылку, то за год соберется более 10 кг вторсырья!

Так зачем же вообще сортировать мусор?

Во-первых, для сокращения роста свалок. За год житель России производит 400 кг отходов, а это более 50 миллионов тонн мусора со всей страны, который вывозят на полигоны и свалки. Раздельный сбор позволяет перерабатывать как минимум половину отходов, а это вдвое сокращает объемы мусора для полигонного захоронения.

Во-вторых, для снижения объемов использования первичного сырья, которое необходимо для производства новых товаров. Раздельный сбор позволяет вовлекать во вторичный оборот часть отходов и тем самым снижать нагрузку на окружающую среду и экономить ценные ресурсы.

В-третьих, для улучшения экологической ситуации и сохранения здоровья. Старые свалки должны быть рекультивированы, а для неперерабатываемых отходов должны создаваться продуманные полигоны, изолированные от грунтовых вод. Такая система сокращает вредные выбросы и, как следствие, не отравляет природу и людей.

И, наконец, раздельный сбор необходим для развития экологического сознания и активации «гена уборки» — гена, позволяющего проводить привычные генеральные уборки по принципам раздельного сбора отходов.

Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, условный ген, помогающий разделять отходы, есть в каждом из нас. Для того, чтобы выявить его в себе, нужно просто изучить несложные правила и внедрить их в свою жизнь.

Россияне могут начать выявлять в себе этот ген во время наведения порядка во дворе, на даче, в парках, скверах в рамках всероссийской акции «Генеральная уборка», которая стартовала 17 апреля и продлится до 16 мая. А 24 апреля по всей стране пройдет Всероссийский субботник. Помимо традиционной очистки дворов и общественных пространств, будет организована высадка цветов, деревьев, будут приводиться в порядок скульптуры и малые архитектурные формы. В ряде городов состоятся лекции и воркшопы по вопросам благоустройства и экологического воспитания.

Общественные уборки пройдут в рамках сразу двух национальных проектов — «Экология» и «Жилье и городская среда». Места их проведения и правила раздельного сбора представлены на сайте генуборки.национальныепроекты.рф. Здесь можно будет предложить свою локацию и получить сертификат участника, выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология.

Кстати, в рамках акции проходит челлендж в социальных сетях, в котором нужно публиковать фото и видео «до» и «после» проведения уборок, соблюдая принципы раздельного сбора.

Работа по национальному проекту «Экология», направленному на охрану окружающей среды, ведется по пяти направлениям: утилизация и переработка отходов, сохранение водоемов и повышение качества питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха, защита природы и животных, внедрение наилучших природоохранных технологий. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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