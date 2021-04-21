16:51 (мск)
Везде слышу про раздельный сбор мусора. Зачем мне это надо?
Почему полезен раздельный сбор отходов и чем поможет «генеральная уборка».
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Многие до сих пор задаются вопросом: «А зачем лично мне нужен раздельный сбор мусора? Ведь если я буду сортировать отходы, а другие — нет, то это никак не поможет экологии, и вообще все мои старания бесполезны».
А вот и нет, даже в одиночку можно стать достойным противником в схватке с отходами. Например, если каждый день сдавать в переработку одну
Как отметила
Россияне могут начать выявлять в себе этот ген во время наведения порядка во дворе, на даче, в парках, скверах в рамках всероссийской акции «Генеральная уборка», которая стартовала 17 апреля и продлится до 16 мая. А 24 апреля по всей стране пройдет Всероссийский субботник. Помимо традиционной очистки дворов и общественных пространств, будет организована высадка цветов, деревьев, будут приводиться в порядок скульптуры и малые архитектурные формы. В ряде городов состоятся лекции и воркшопы по вопросам благоустройства и экологического воспитания.
Общественные уборки пройдут в рамках сразу двух национальных проектов — «Экология» и «Жилье и городская среда». Места их проведения и правила раздельного сбора представлены на сайте генуборки.национальныепроекты.рф. Здесь можно будет предложить свою локацию и получить сертификат участника, выложив тематический пост с хештегами #генуборки и #нацпроектэкология.
Кстати, в рамках акции проходит челлендж в социальных сетях, в котором нужно публиковать фото и видео «до» и «после» проведения уборок, соблюдая принципы раздельного сбора.
Работа по национальному проекту «Экология», направленному на охрану окружающей среды, ведется по пяти направлениям: утилизация и переработка отходов, сохранение водоемов и повышение качества питьевой воды, уменьшение загрязнения воздуха, защита природы и животных, внедрение наилучших природоохранных технологий. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.