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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что люди получают удовольствие от просмотра изображений своего лица

А вот снимки незнакомых людей чаще всего вызывают чувство страха.

Источник: AP 2020

Ученые из Университета Осаки провели исследования и при помощи МРТ выяснили, что когда люди видят изображение своего лица, даже если и не осознают этого, то испытывают чувство удовольствия.

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Даже если картинка зашифрована, мозг способен ее расшифровать и опознать, и когда он понимает, что видит свое лицо или лица своих друзей и родственников, то активизируется вентральная тегментальная область, которая считается центральным компонентом пути дофаминового вознаграждения. А вот при показе изображений незнакомых лиц у испытуемых активизировалась зона страха.

Кроме того, ученые проследили и эффект от различных «фильтров красоты» для редактирования фото в приложениях. Если фильтры изменяли лицо человека незначительно (в основном за счет увеличения глаз и сужения подбородка), то центр удовольствия в мозге активизировался сильнее. Но если модификации были чрезмерными, то мозг запускал реакцию страха, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Cerebral Cortex.

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Екатерина Гура

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