12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США полиция ворвалась в дом из-за робота-пылесоса
«Хулиган» напугал хозяйку и ее маленькую дочь.
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Полиция городка Натомас в Калифорнии посреди ночи ворвалась в дом местной жительницы, чтобы остановить грабителя, который оказался
Хозяйка дома Яна Сиднор и ее двухлетняя дочь проснулись ночью от странного шума, как будто
Сиднор позвонила в службу 911 и спряталась с ребенком в ванной. Через несколько минут полицейские взломали входную дверь, а затем женщина неожиданно услышала смех. «Грабитель» не собирался никуда убегать, да и наручники надевать на него полицейские не стали.
Как оказалось, старший сын Сиднор, уезжая на несколько дней, оставил пылесос работать. Робот «ожил» ночью, начал делать свою работу, а затем неосторожно свалился со ступенек, напугав хозяйку дома.
По данным полиции, это не первый подобный случай. Несколькими месяцами ранее от
Анна Лысенко