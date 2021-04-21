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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США полиция ворвалась в дом из-за робота-пылесоса

«Хулиган» напугал хозяйку и ее маленькую дочь.

Полиция городка Натомас в Калифорнии посреди ночи ворвалась в дом местной жительницы, чтобы остановить грабителя, который оказался роботом-пылесосом.

Хозяйка дома Яна Сиднор и ее двухлетняя дочь проснулись ночью от странного шума, как будто кто-то стучал по мебели. Испугавшись, женщина написала друзьям, и те посоветовали немедленно вызвать полицию.

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Сиднор позвонила в службу 911 и спряталась с ребенком в ванной. Через несколько минут полицейские взломали входную дверь, а затем женщина неожиданно услышала смех. «Грабитель» не собирался никуда убегать, да и наручники надевать на него полицейские не стали.

Как оказалось, старший сын Сиднор, уезжая на несколько дней, оставил пылесос работать. Робот «ожил» ночью, начал делать свою работу, а затем неосторожно свалился со ступенек, напугав хозяйку дома.

По данным полиции, это не первый подобный случай. Несколькими месяцами ранее от робота-пылесоса пришлось «спасать» жителя соседнего округа.

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