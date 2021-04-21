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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Великобритании обнаружил, что в стене его дома обитает кошка

Ее успешно достали и вернули хозяевам.

Глин Стаффорд из Дербишира в Великобритании обнаружил, что с покупкой дома можно получить и неожиданную нагрузку.

Прожив в новом доме около трех недель, мужчина начал слышать мяуканье, доносившееся словно изнутри стены. Он изучил двор, чердак и подвал, но кошек не обнаружил. Однако кто-то все же мяукал.

Стаффорд позвонил в Королевское общество защиты животных, и вскоре на место прибыли инспектор и несколько пожарных. Они предположили, что кошка оказалась в ловушке в стенах дома, сорвали половицы в ванной и смогли освободить животное, сообщает Fox News.

Хозяевами кошки по имени Молли оказались прежние владельцы дома. Животное пропало при переезде. Вероятно, Молли вернулась в родной дом, но испугалась нового хозяина и спряталась в стене, а затем не смогла выбраться.

Исхудавшую кошку отнесли к ветеринару. К счастью, животное оказалось абсолютно здоровым, только напуганным и изрядно проголодавшимся. Сейчас Молли уже вернулась к своим хозяевам.

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