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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Индии показал идеальную маскировку снежного барса

Заметить его в снежных скалах практически невозможно

Фотограф дикой природы из Индии Исмаил Шарифф опубликовал снимки снежного барса, которые он сделал в Долине Спити в Гималаях.

Этих животных отличает удивительная способность к маскировке, они настолько сливаются с окружающей средой, что становятся невидимыми. И новые фото Шариффа — яркое тому подтверждение. Найти на фото дикую кошку оказалось практически невозможно, за исключением одного кадра, где барс повернул голову в сторону фотографа.

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Как рассказал Шарифф, барсы «подстраиваются» под местность своего обитания: в некоторых районах можно встретить животных с грязно-белым мехом, а в некоторых — с желто-серым. Это делает барса невидимым в окружающей обстановке и помогает ему во время охоты.

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Фотографии «барса-камня» привлекли внимание пользователей соцсетей и быстро стали вирусными.

Екатерина Гура

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