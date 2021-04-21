18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Индии показал идеальную маскировку снежного барса
Заметить его в снежных скалах практически невозможно
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Фотограф дикой природы из Индии Исмаил Шарифф опубликовал снимки снежного барса, которые он сделал в Долине Спити в Гималаях.
Этих животных отличает удивительная способность к маскировке, они настолько сливаются с окружающей средой, что становятся невидимыми. И новые фото Шариффа — яркое тому подтверждение. Найти на фото дикую кошку оказалось практически невозможно, за исключением одного кадра, где барс повернул голову в сторону фотографа.
Как рассказал Шарифф, барсы «подстраиваются» под местность своего обитания: в некоторых районах можно встретить животных с
Фотографии «барса-камня» привлекли внимание пользователей соцсетей и быстро стали вирусными.
Екатерина Гура