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09:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые популярные товары для дома и сада продают с большими скидками

Несмотря на капризы природы во многих регионах дачный сезон уже стартовал, а где-то начнется вот вот. Чтобы подойти к нему во всеоружии и иметь под рукой все необходимые инструменты, которые сделают ваше пребывание на даче комфортным, а работы по саду удобными, мы собрали лучшие товары для дома и сада на Алиэкспресс в одной подборке. Отдельно отметим, что сейчас купить самые популярные у пользователей товары для дома и сада можно с большими скидками.

Для еще более выгодных покупок не забывайте собирать купоны и промокоды, и следить за дополнительными скидками. Также советуем поторопиться — популярные товары разбирают очень быстро.

Топ-скидки на неделю на лучшие товары
Сказочный светильник на солнечной батарее

Этот чудесный светильник идеально подойдет для украшения вашего сада, лужайки, крыльца или двора. Если панель поглощает достаточно солнечного света в течение дня, то ночью он может непрерывно работать более 8 часов. Светильники водонепроницаемы, подходят для использования в помещении и на открытом воздухе. Вы можете купить этот товар для дома и сада с ускоренной доставкой.

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  • Товар соответствует описанию. Доставка быстрая. Все работает. У гирлянды несколько режимов свечения.
Сказочный светильник на солнечной батарее
Мгновенный водонагреватель

Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

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  • Хорошее качество. Подключили к колонке на улице... регулировать можно теплее или холоднее. Если плохой напор, то не работает 
Мгновенный водонагреватель
Комплект туристической мебели

Если вы любите отдыхать на природе, готовить самую вкусную еду на костре, рыбачить и играть с детьми, то для максимально комфортного отдыха вам пригодится туристический набор складной мебели. В комплект входит складной алюминиевый стол 120х60 см и четыре табуретки, которые после использования убраются внутрь стола. Все доставляется в чехле для хранения. Возможна регулировка столешницы, максимальная нагрузка - до 30 кг. Вы опробуете данный товар для дома и сада алиэкспресс быстрее благодаря доставке из России.

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В отзывах пишут:
  • Стол пришел: очень доволен, качество отличное, на отдыхе то, что нужно. Огромное спасибо продавцу за качество и доставку.
Комплект туристической мебели
Электрическая газонокосилка

Электрическая газонокосилка Greenworks 1200W с мощным двигателем на 1200 Ватт отвечает за право быть лучшим товаром для дома и сада. Ширина скашивания 33 см. Косилка сочетает в себе две функции — мульчирование и сбор травы в травосборник. Травосборник объемом 25 литров имеет гибридное строение — надежный каркас и складывающийся мешок. Таким образом, им удобно пользоваться и при этом он не занимает много места при хранении. Основным достоинством этой газонной косилки являются малые габариты и легкий вес, всего 6,9 кг. Это позволяет работать на небольших извилистых участках с максимальным комфортом. Для экономии пространства при хранении ручка газонокосилки складывается. Конечно, обязательным элементом безопасности является кнопка-предохранитель от случайного включения.

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В отзывах пишут:
  • Мега быстрая доставка! Косилка отличная, вторую уже беру. Первая два года отходила. Проходила бы больше, да сам виноват — пускал ее по камням.
Электрическая газонокосилка
Крутые кроссовки

Новые кроссовки  — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Крутые кроссовки
Беспроводная машинка для стрижки живой изгороди

Аккумуляторные ножницы для газона и кустарника порадуют не только вас, но и ваших соседей своим результатом. Садик станет уютным и аккуратным благодаря лучшему товару для дома и сада. Комфортная ручка, лезвие 120 мм и двойная форма защиты триммера обеспечит безопасное использование вашего девайса. Чтобы снять блокировку безопасности после запуска машины, просто нажмите и удерживайте переключатель на стороне расположения большого пальца. 7,2V литиевая батарея гарантирует сильную резку с высокой скоростью хода. Мощный аккумулятор рассчитан на длительное использование машинки без дополнительной зарядки до 50 минут. В инструкции от производителя найдете три простых шага по смене лезвия.

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В отзывах пишут:
  • Посылочка пришла очень быстро, меньше двух недель. Все аккуратно упаковано, руководство по эксплуатации есть на русском. Спасибо продавцу! Буду еще заказывать у него инструменты.
Беспроводная машинка для стрижки живой изгороди
Беспроводная цепная пила

Если бы мы захотели описать электрическую цепную мини-пилу одной строкой, то это было бы: «Практичная, быстрая скорость и низкое энергопотребление». Двигатель из чистой меди обеспечит сильную мощность и быструю резку, что повышает эффективность вашей работы. Переключатель отличного качества: можете регулировать плавно регулировать скорость по своему усмотрению. Высококачественная направляющая цепь, глубокая закалка приводит к более износостойкой и гладкой резке. Благодаря компактным габаритам вы можете держать инструмент одной рукой: вес всего около 0,7 кг и общая длина составляет всего 33 см. Специальная направляющая пластина, шарик из вольфрамовой стали не нужно смазывать, так что машина уменьшает сопротивление во время работы и уменьшает износ. На данный алиэкспресс товар для дома и сада действует функция ускоренной доставки из России.

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  • Довольно не плохая пила, но не для совсем уж больших веток/бревен. Немного слабовата, но опять же, смотря что пилить. Маленькие и средние ветки пилятся данной пилой просто на ура, с большими - чуть сложнее, но все же можно. Брал доставку из России, дошла меньше чем за неделю.
Беспроводная цепная пила
Незаменимый набор инструментов для любого дома

Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

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В отзывах пишут:
Незаменимый набор инструментов для любого дома
Стул для похода

Сверхлегкий стул со встроенной сумкой для хранения пригодится каждому для отдыха на природе. Товар для дома и сада на алиэкспресс легко складывается, не уменьшая при этом его прочность (выдержит до 150 кг). Эргономичный удобный дизайн. Берите его как для пляжного отдыха, так и для пикника или рыбалки. Работает функция ускоренной доставки.

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В отзывах пишут:
  • Очень легкий, компактный, прочный, каркас не жесткий, динамика есть, прыгать на таком стуле, скорее всего, не получится, но комфортно отдохнуть на все 100%. Брал для велопоходов, очень доволен. Доставка — молния — 3 дня и 4 часа до Санкт-Петербурга (из России естественно), трек не отслеживался.
Стул для похода
Мощный светодиодный фонарик

Тактический светодиодный фонарик обладает ярким и ослепляющим светом. То, что нужно для охоты, езды на велосипеде, альпинизма, кемпинга или другого активного отдыха. Противоскользящий дизайн и водонепроницаемый USB штекер. Четырехуровневый дисплей заряда. Фонарик на шнурке легко помещается в ладони. Купив данный товар для дома и сада, избегайте воздействия непосредственно на глаза. Закажите сейчас с помощью функции ускоренной доставки из России.

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В отзывах пишут:
  • Заказ получил, упакован отлично, привез курьер, доставка быстрая. Фонарь зверюга! Какой комплект заказал, то и доставили. Аккумулятор 26650, время работы не испытывал, потом отпишусь. Корпус металл. Соответствует описанию. Светит отлично! Живу на четвертом этаже, у машин спокойно читаются номера, все видно у дома напротив. Кто-то писал, что радуется как ребенок, так вот я тоже. Спасибо Алиэкспресс, продавцу, доставке СДЭК.
Мощный светодиодный фонарик
Рыболовные приманки

Пластиковая блесна размером 50 мм и весом в 5 граммов отлично подойдет для ловли щуки, окуня и баса. В наличии имеется 15 различных видов приманок разных цветов, а два тройных крючка надежно зафиксированы двойным креплением.

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  • Отправил быстро. Окрас крутой и ровный. Петли клеить не нужно. Крючки белые острые. К двойнику припаян одинарник. Крючки натуральный тройник. Колечки правильные и упругие. Качество норм. Продавец отличный - общительный. Отправил мне купон на скидку. Рекомендую 
Рыболовные приманки
Беспроводная дрель

Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой со склада в РФ. Количество этого товара ограничено.

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В отзывах пишут:
  • Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен.
Беспроводная дрель
Фитнес-трекер

Самая популярная модель фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.

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В отзывах пишут:
  • Все супер: упаковано хорошо, товар качественный, я довольна! При сопряжении с приложением прилетели обновы, язык поменяла в настройках. Сенсор чуткий, браслет удобный и приятный на ощупь. Коннектила с Хонор 20про, всё отлично. В этот раз взяла с дополнительным металлическим браслетом, удобный и хорошо сидит на руке.
Фитнес-трекер
Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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В отзывах пишут:
  • Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Умная колонка «Капсула»
Функциональная спортивная сумка

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

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В отзывах пишут:
  • Сумка отличного качества. Пошив, материал, цвет на высоком уровне не пожалел, что выбрал её. 6 основных и 1 сетчатый карман. Брал для спортзала очень компактно и практично. Все что необходимо помещается без проблем. Однозначно советую. 
Функциональная спортивная сумка
Легкие кроссовки

Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

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В отзывах пишут:
  • Милые легкие кросовочки. Есть запах химии но не критично за свою цену отличные. На 38 взяла 40 и не пожалела, удобно ноге комфортно свободно, можно было и 39 . Но точно не 38 в 38, 38 был бы малой.
Легкие кроссовки
Переносной велосипедный мини-насос

Велосипедный мини-насос IQ310 INBIKE суперлегкий. Подходит для горного, шоссейного или складного велосипеда. В комплект товара для дома и сада на алиэкпресс входят: насос, держатель для насоса, винт, застежка «липучка». Автомобильный и спортивный тип клапана, удобен для переноски (20 см / 7,8 дюймов). Поставляется в комплекте с воздушным манометром. Товары отправляются со склада в течение 24 часов. Заказывайте алиэкспресс-товар по ускоренной доставке на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Продавец отправил очень быстро. До Уфы посылка за 6 дней дошла. Насос на первый взгляд неплох. Манометр показывает, вроде, актуальную информацию. До 7 очков накачал, дальше уже тяжеловато. В принципе для шоссера отличный вариант. Единственный нюанс, на раму крепить не стоит, так как есть риск потерять и не заметить. У меня есть поясная сумка, катаю с ней, так вот туда две камеры, данный качок и набор шестигранников вошли отлично.
Переносной велосипедный мини-насос
Многофункциональная овощерезка

Универсальный слайсер, работающий по принципу мясорубки. Он позволяет быстро и эффективно нарезать или нашинковать овощи для любого случая: от домашнего обеда до праздничного ужина или фуршета. Кухонный прибор доступен к заказу в трех цветах. Доставка из России.

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В отзывах пишут:
  • Удобная, советую к покупке.
Многофункциональная овощерезка
Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

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В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Кроссовки для походов
Коврик для прихожей

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а  доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!

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В отзывах пишут:
  • Очень практичные и удобные коврики, идеальны под обувь в прихожей. Идея с ячейками под мусор замечательная. Сделаны качественно. 
Коврик для прихожей
Набор крутых ножей

Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!

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В отзывах пишут:
  • Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер.
Набор крутых ножей
Портативное устройство для удаления сорняков

Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.

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В отзывах пишут:
  • Спасибо, пришло вовремя, только-только начали вылезать одуванчики. Еще не собирал, но уже разобрался, появились идеи усилить прокручивающийся трезубец нержавеющим хомутом (много мусора в земле).
Портативное устройство для удаления сорняков
Зонт с фонарем и подсветкой

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России..

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В отзывах пишут:
  • Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую
Зонт с фонарем и подсветкой
Стильные тапочки на толстой подошве

Уютные домашние тапочки в спортивном стиле  — отличный подарок всем, кто интересуется футболом и любит смотреть его в домашнем тепле и уюте.

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В отзывах пишут:
  • Мягкие удобные тапки. Подобрали размер по таблице от продавца, всё подошло! 
Стильные тапочки на толстой подошве
Яркий спортивный костюм

Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!

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В отзывах пишут:
  • Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось.
Яркий спортивный костюм
Надежный пауэрбанк по суперцене

Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.

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В отзывах пишут:
  • По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен.
Надежный пауэрбанк по суперцене
Потрясающий спортивный костюм для женщин

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

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В отзывах пишут:
  • Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.
Потрясающий спортивный костюм для женщин
Спальный мешок-палатка для активного отдыха

Всепогодный компактный спальный мешок  — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

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В отзывах пишут:
  • Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке.
Спальный мешок-палатка для активного отдыха
Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

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В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
Надежные мужские кроссовки
Стильная куртка-бомбер

Куртка-бомбер на молнии — это не только стильно, но и очень практично. Возможность выбора различных цветов и большая размерная сетка позволят приодеться даже самым придирчивым и крупным мужчинам. Судя по отзывам, заказывают для себя эту куртку и женщины, так что для любителей унисекса тоже подойдет!

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В отзывах пишут:
  • Бомбер замечательный! Дошёл в г. Хабаровск очень быстро. Полное совпадение с описанием, размерной сеткой. Ткань приятная, не целофановая)) Выглядит довольно качественно. Смело рекомендую. За такую цену просто подарок. И спасибо всем за фото-отзывы, помогли определиться) 
Стильная куртка-бомбер
Ручной секатор

Качественное лезвие садовых ножниц изготовлено из сверхтонкой технологии полировки. Купив этот товар для дома и сада, вы не пожалеете! У изделия антикоррозийное антипригарное покрытие и замок безопасности. Самостоятельно регулируйте открытие и закрытие двухскоростного лезвия на мягкой резиновой, прочной ручке. Нож с титановым покрытием из нержавеющей стали легко разрежет ветви деревьев. Подходит для полумеханизированной работы с саженцами.

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В отзывах пишут:
  • Секатор отличный! Выглядит очень качественно, режет как по маслу! Посмотрим, насколько износостойким будет в работе. Доставка СДЕК до порога!
Ручной секатор
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