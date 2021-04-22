17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самарский хлебозавод «отправил» свой хлеб в каменный век и в космос (видео)
К 65-летнему юбилею сотрудники предприятия записали веселую песню и сняли на нее клип.
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Самарский хлебозавод № 5 в этом году отмечает свой 65-летний юбилей. Отметить свой день рождения они решили креативно, а потому сочинили тематическую песню под названием «Без хлеба не ем».
На эту песню также сняли видеоклип, в котором сотрудники хлебозавода путешествуют во времени и пространстве на фирменной «Газели». Они торжественно вручают свою буханку хлеба древнему человеку и космонавту в открытом космосе, а также врываются на вечеринку в бар «Боря», где все гости угощаются бутербродами, запивая их шампанским и вином.
Екатерина Гура