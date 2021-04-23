14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США спасли утиную семью, выманив ее из канализации смартфоном
Малыши счастливо воссоединились с
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В Калифорнии офицер по контролю за животными спасла 11 утят из канализации с помощью своего смартфона.
Утята попали в беду, когда гуляли с
Персонал техслужбы колледжа снял решетку, но утят достать не смог — малыши спрятались в канализационной трубе. Тогда рабочие позвонили спасателям.
Офицер Сьюзан Перес опустилась в ливневку и включила утятам запись кряканья утки на смартфоне. Малыши купились и вышли на звук.
Перес доставала утят по одному, пока все одиннадцать не оказались на свободе. Они счастливо воссоединились с матерью.
Анна Лысенко