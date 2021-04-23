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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США спасли утиную семью, выманив ее из канализации смартфоном

Малыши счастливо воссоединились с мамой-уткой.

В Калифорнии офицер по контролю за животными спасла 11 утят из канализации с помощью своего смартфона.

Утята попали в беду, когда гуляли с мамой-уткой на территории колледжа Шабо в Хейворде, сообщает UPI. Одиннадцать из двенадцати утят провалились в ливневку, а мать с оставшимся утенком обеспокоенно ходила рядом.

Персонал техслужбы колледжа снял решетку, но утят достать не смог — малыши спрятались в канализационной трубе. Тогда рабочие позвонили спасателям.

Офицер Сьюзан Перес опустилась в ливневку и включила утятам запись кряканья утки на смартфоне. Малыши купились и вышли на звук.

Перес доставала утят по одному, пока все одиннадцать не оказались на свободе. Они счастливо воссоединились с матерью.

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