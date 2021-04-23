15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США собака выиграла соревнования по легкой атлетике (видео)
Она сорвалась с поводка и присоединилась к спортсменам, обогнав их всех.
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В середине апреля в американском штате Юта прошли школьные соревнования по легкой атлетике. Однако эстафету 4 на 200 метров выиграли не учащиеся, а милая собака по кличке Холли.
Судя по всему, ей очень понравились соревнования, а потому она сорвалась с поводка и присоединилась к спортсменам на финальном отрезке. Холли была настолько воодушевлена, что чуть не сбила с ног лидера эстафеты Грейси Лэйни и заметно опередила ее на финише.
Этот факт запечатлели на видео зрители соревнования, но судьи
Сообщается, что собака преодолела последние 100 метров примерно за 10,5 секунды, что на 1 секунду меньше мирового рекорда Усейна Болта, сообщает Guardian Sport.
Екатерина Гура