00:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 апреля
Начался штурм Рейхстага, состоялся первый полет космического туриста и другие события этого дня в истории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День работника скорой медицинской помощи в России долгое время оставался неформальным и в 2020 году стал официальным профессиональным праздником. Именно в этот день 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
Первая «скорая помощь» была закреплена за полицейскими участками и сопровождала работников полиции. Московская «скорая» быстро доказала свою эффективность и полезность, так что станции скорой помощи стали появляться и в других городах. С годами функции службы стали увеличиваться, как, впрочем, росли и технические возможности, пока «Скорая помощь» не стала именно такой, какой мы ее знаем сегодня.
Штурм Рейхстага, боевая операция частей Красной Армии против немецких войск по овладению зданием германского парламента, начался 28 апреля 1945 года и закончился 2 мая.
30 апреля Советская Армия предприняла четыре попытки штурма здания немецкого парламента. Наконец, в 22:40 штурмовая группа в составе старших сержантов Михаила Минина, Гази Загитова, Александра Лисименко и сержанта Алексея Боброва под командованием капитана Владимира Макова установила Красное знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы на крыше Рейхстага.
В этот день в 1947 году норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал начал свое историческое путешествие из Южной Америки в Полинезию на папирусной лодке под парусом с изображением вождя древних инков
Плот был сделан по древнеинкскому образцу из бальсовых бревен, по описаниям в старинных документах мореплавателей. Своим путешествием Хейердал стремился доказать, что предки туземцев, заселивших Полинезию, попали на острова Тихого океана не из
В этот день в 1968 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». История о том, как зарубежные контрабандисты ошибочно приняли советского туриста Горбункова за
В течение первого года проката фильм посмотрели 76,7 миллиона зрителей. В 1970 году режиссер Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин были удостоены Государственной премии РСФСР. Реплики персонажей пополнили словари крылатых выражений и афоризмов, привнесли в разговорную речь более двухсот киноцитат.
В 2001 году состоялся полет в космос первого космического туриста. До этого в космос летали только профессиональные космонавты и астронавты. Российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным и американским миллионером Деннисом Энтони Тито (англ. Dennis Anthony Tito) стартовал 28 апреля. Через два дня была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС). 6 мая российские космонавты с Деннисом вернулись на Землю.
За полет на околоземную орбиту Тито заплатил Федеральному космическому агентству России 20 млн долларов США. Подготовка проводилась в Звездном городке под Москвой, а также в небольших самолетах, симулирующих невесомость.