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День в истории: 28 апреляНачался штурм Рейхстага, состоялся первый полет космического туриста и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
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00:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 апреля

Начался штурм Рейхстага, состоялся первый полет космического туриста и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

День работника скорой помощи

День работника скорой медицинской помощи в России долгое время оставался неформальным и в 2020 году стал официальным профессиональным праздником. Именно в этот день 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Первая «скорая помощь» была закреплена за полицейскими участками и сопровождала работников полиции. Московская «скорая» быстро доказала свою эффективность и полезность, так что станции скорой помощи стали появляться и в других городах. С годами функции службы стали увеличиваться, как, впрочем, росли и технические возможности, пока «Скорая помощь» не стала именно такой, какой мы ее знаем сегодня.

Источник: РИА "Новости"

Штурм Рейхстага

Штурм Рейхстага, боевая операция частей Красной Армии против немецких войск по овладению зданием германского парламента, начался 28 апреля 1945 года и закончился 2 мая.

30 апреля Советская Армия предприняла четыре попытки штурма здания немецкого парламента. Наконец, в 22:40 штурмовая группа в составе старших сержантов Михаила Минина, Гази Загитова, Александра Лисименко и сержанта Алексея Боброва под командованием капитана Владимира Макова установила Красное знамя в отверстие короны скульптуры Богини Победы на крыше Рейхстага.

Источник: Kon-Tiki Museet/CC BY 3.0

Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики»

В этот день в 1947 году норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал начал свое историческое путешествие из Южной Америки в Полинезию на папирусной лодке под парусом с изображением вождя древних инков Кон-Тики.

Плот был сделан по древнеинкскому образцу из бальсовых бревен, по описаниям в старинных документах мореплавателей. Своим путешествием Хейердал стремился доказать, что предки туземцев, заселивших Полинезию, попали на острова Тихого океана не из Юго-Восточной Азии, как считалось прежде, а из Южной Америки. В экспедиции принимало участие семь человек, среди которых был советский врач Юрий Сенкевич. Плавание продолжалось сто дней и успешно закончилось у полинезийского атолла Рароиа. Тур Хейердал подтвердил предположение, что подобные путешествия на многие тысячи километров на плотах были возможны и в древности, когда еще не было кораблей.

Путешествие Хейердала вошло в историю как одно из самых необыкновенных путешествий прошлого столетия.
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Бриллиантовая рука

В этот день в 1968 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». История о том, как зарубежные контрабандисты ошибочно приняли советского туриста Горбункова за агента-перевозчика Геннадия Козодоева. Сюжет раскручивается вокруг настойчивых, но безуспешных попыток злоумышленников вернуть себе бриллианты, спрятанные в гипсовой повязке.

В течение первого года проката фильм посмотрели 76,7 миллиона зрителей. В 1970 году режиссер Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин были удостоены Государственной премии РСФСР. Реплики персонажей пополнили словари крылатых выражений и афоризмов, привнесли в разговорную речь более двухсот киноцитат.

Источник: AP 2020

Первый полет космического туриста

В 2001 году состоялся полет в космос первого космического туриста. До этого в космос летали только профессиональные космонавты и астронавты. Российский космический корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным и американским миллионером Деннисом Энтони Тито (англ. Dennis Anthony Tito) стартовал 28 апреля. Через два дня была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС). 6 мая российские космонавты с Деннисом вернулись на Землю.

За полет на околоземную орбиту Тито заплатил Федеральному космическому агентству России 20 млн долларов США. Подготовка проводилась в Звездном городке под Москвой, а также в небольших самолетах, симулирующих невесомость.

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