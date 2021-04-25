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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бортпроводница рассказала, зачем пассажиров приветствуют у входа в самолет

В это время путешественников пристально рассматривают.

Источник: AP 2020

При посадке в самолет пассажиров встречают улыбающиеся бортпроводники и желают приятного полета. Как оказалось, это не только дань вежливости, но и хитрый маневр.

Бортпроводница Кэт Камалани из американского города Солт-Лейк-Сити опубликовала в своем блоге видеоролик, в котором объясняет, о чем на самом деле думают сотрудники авиакомпании у трапа.

Как оказалось, бортпроводники должны воспользоваться возможностью, чтобы оценить пассажиров и найти себе потенциальных помощников на случай непредвиденной ситуации. Например, военных, пожарных, врачей, полицейских или пилотов.
@katkamalani

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Они также стараются замечать необычное поведение пассажиров, чтобы отслеживать торговлю людьми или другие преступления.

Подписчики Камалани восприняли развенчание одного из секретов бортпроводников с юмором. «Должно быть, мы не очень впечатляем членов экипажа», — пишут пользователи.

«В общем, они смотрят на вас, как на… Бесполезен, проходи!» — шутят комментаторы.

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