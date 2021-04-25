16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бортпроводница рассказала, зачем пассажиров приветствуют у входа в самолет
В это время путешественников пристально рассматривают.
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При посадке в самолет пассажиров встречают улыбающиеся бортпроводники и желают приятного полета. Как оказалось, это не только дань вежливости, но и хитрый маневр.
Бортпроводница Кэт Камалани из американского города
Они также стараются замечать необычное поведение пассажиров, чтобы отслеживать торговлю людьми или другие преступления.
Подписчики Камалани восприняли развенчание одного из секретов бортпроводников с юмором. «Должно быть, мы не очень впечатляем членов экипажа», — пишут пользователи.
«В общем, они смотрят на вас, как на… Бесполезен, проходи!» — шутят комментаторы.
Анна Лысенко