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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Назад в 90-е»: в соцсетях появился «волшебный» флешмоб с родителями и детьми

Настоящая машина времени.

В социальной сети TikTok появилась «машина времени». Благодаря ретро-фильтру и слаженной командной работе родителей и детей пользователи за считаные секунды переносятся в лихие 90-е.

@frog.beans.hannah

mum <3

♬ Marlboro Nights - Lonely God
@dasr_doc

да.... ##рекомендации

♬ Marlboro Nights - Lonely God
@pashayulya

Назад в 90-е ???

♬ Marlboro Nights - Lonely God
@janescvo1

просто не могли пропустить этот тренд @alekseyscvortsov

♬ Marlboro Nights - Lonely God

Секрет этого волшебного трюка прост. Сначала на камеру позируют родители, а затем — их дети, которые изображают мам и пап в молодости. Выглядят эти видео, действительно, как путешествие во времени.

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Флэшмоб стал популярен во всем мире и к нему присоединились родители и дети из разных стран.

@elinaageeva

мне так нравится этот тренд ?

♬ Marlboro Nights - Lonely God
@akahiti

♬ Marlboro Nights - Lonely God
@danielamv1995

##vhs ##mommy ##fyp ##foryou 1 ##parati ##fyp

♬ Marlboro Nights - Lonely God
@fla_bia

?✨ ##vhsretro ##foryou ##parati

♬ Marlboro Nights - Lonely God

Екатерина Гура

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