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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Назад в 90-е»: в соцсетях появился «волшебный» флешмоб с родителями и детьми
Настоящая машина времени.
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В социальной сети TikTok появилась «машина времени». Благодаря
Секрет этого волшебного трюка прост. Сначала на камеру позируют родители, а затем — их дети, которые изображают мам и пап в молодости. Выглядят эти видео, действительно, как путешествие во времени.
Флэшмоб стал популярен во всем мире и к нему присоединились родители и дети из разных стран.
Екатерина Гура