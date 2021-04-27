18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые установили, что смотреть на экран смартфона — заразно для окружающих
Если в компании один человек посмотрит в телефон, его примеру последуют все остальные.
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Ученые из Пизанского университета провели исследования и установили, что смотреть в телефон — заразно. В ходе экспериментов специалисты наблюдали за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных ситуациях в общественных местах.
В группе людей всегда был подставной человек, который в определенное время смотрел на экран смартфона, нажимал кнопки или водил пальцем по экрану. Как оказалось, его примеру неосознанно следовали все остальные, причем повторять такие действия люди вокруг начинали в течение уже первых 30 секунд. Ученые подсчитали, что лишь в 0,5% случаев использование гаджетов рядом с «контрольным» человеком оказывалось совпадением.
Кроме того, люди, у которых в нужный момент под рукой не оказывалось телефона и они не могли воспроизвести поведение окружающих, чувствовали себя более одинокими, пишет Journal of Ethology.
Екатерина Гура