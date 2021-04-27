Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 апреляАпрельская революция в Афганистане, крупнейшая катастрофа на речном транспорте, подписание Петром I указа о приглашении иностранцев на поселение в Россию и другие события
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые установили, что смотреть на экран смартфона — заразно для окружающих

Если в компании один человек посмотрит в телефон, его примеру последуют все остальные.

Источник: Reuters

Ученые из Пизанского университета провели исследования и установили, что смотреть в телефон — заразно. В ходе экспериментов специалисты наблюдали за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных ситуациях в общественных местах.

В группе людей всегда был подставной человек, который в определенное время смотрел на экран смартфона, нажимал кнопки или водил пальцем по экрану. Как оказалось, его примеру неосознанно следовали все остальные, причем повторять такие действия люди вокруг начинали в течение уже первых 30 секунд. Ученые подсчитали, что лишь в 0,5% случаев использование гаджетов рядом с «контрольным» человеком оказывалось совпадением.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Исследователи объясняют этот факт — мимикрией (неосознанным подражанием). Обычно это сближает людей друг с другом, но в случае с гаджетами эффект получился противоположный.

Кроме того, люди, у которых в нужный момент под рукой не оказывалось телефона и они не могли воспроизвести поведение окружающих, чувствовали себя более одинокими, пишет Journal of Ethology.

Екатерина Гура

Читайте также
Путин анонсировал новые программы поддержки семей
Французских генералов накажут за призыв остановить исламистов
Умер актер, сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни»
Историк заступился за автора раскритикованного Путиным учебника
Удар молнии в жилой дом в Испании попал на видео
Минпросвещения рекомендует школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Россия показала свою главную ударную силу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Кино
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ» Названы имена номинантов и четвертого ведущего церемонии вручения наград
Новости партнеров
Помоги России стать богатой и процветающей: опрос, от которого зависит все
Помоги России стать прекраснее: пройди короткий опрос
Твой голос может решить все: пройди опрос по улучшению России
Преображение России зависит от нас - пройди короткий опрос
Gnezdo.ru
Правда красавица? А посмотри, на кого похожа дочь
Вот ради кого Козловский оставил жену и дочь
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Леди
Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники Актер привел фанатов в недоумение внешним видом
Новости партнеров
Помоги России стать прекраснее: пройди короткий опрос
Помоги России стать богатой и процветающей: опрос, от которого зависит все
Твой голос может решить все: пройди опрос по улучшению России
Преображение России зависит от нас - пройди короткий опрос
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь