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30 апреля, источник: Новости Mail.ru

Тест: Что празднуют 1 мая в разных странах?

Маевка, День Интернационала, Первомай, Праздник Весны и Труда, Белтейн, Ваппу и даже День гавайских танцев — все это о первом дне мая. Почему-то именно эта дата особенно полюбилась жителям разных стран и континентов.

Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете о самых необычных традициях 1 мая со всего мира.

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Анна Лысенко

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