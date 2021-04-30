30 апреля, источник: Новости Mail.ru
Тест: Что празднуют 1 мая в разных странах?
Маевка, День Интернационала, Первомай, Праздник Весны и Труда, Белтейн, Ваппу и даже День гавайских танцев — все это о первом дне мая.
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Маевка, День Интернационала, Первомай, Праздник Весны и Труда, Белтейн, Ваппу и даже День гавайских танцев — все это о первом дне мая.
Пройдите наш тест и проверьте, что вы знаете о самых необычных традициях 1 мая со всего мира.
Анна Лысенко