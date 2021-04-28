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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Мы похожи на вас»: эмоциональные портреты обитателей Московского зоопарка покорили международные галереи

Российский фотохудожник Михаил Киракосян снимал их во время пандемии.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Международная галерейная сеть LUMAS, представленная в 20 крупных городах разных стран мира, заключила эксклюзивный контракт с российским фотохудожником Михаилом Киракосяном на экспонирование и продажу его снимков животных из новой серии «Мы похожи на вас».

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Черно-белые эмоциональные портреты обитателей Московского зоопарка фотограф снимал во время пандемии, когда зоопарк был закрыт для посетителей.

По словам Михаила, чтобы сделать нужный кадр, ему потребовалось провести с животными не один час. За это время они с моделями привыкали и присматривались друг к другу.

Зоопортреты серии «Мы похожи на вас» подчеркивают схожесть животных с людьми и призваны обратить внимание на актуальную сегодня тему вымирания животных и жестокого отношения к ним.

Десять лучших снимков серии были отобраны представителями знаменитой международной галереи для экспонирования в 20 разных городах мира: Нью-Йорке, Торонто, Мельбурне, Вене, Лондоне, Будапеште, Ганновере, Дортмунде, Берлине, Гамбурге, Висбадене, Париже, Цюрихе, Мюнхене, Кельне, Дохе, Мангейме, Франкфурте, Дюссельдорфе и Штутгарте.

Екатерина Гура

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