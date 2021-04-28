13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Мы похожи на вас»: эмоциональные портреты обитателей Московского зоопарка покорили международные галереи
Российский фотохудожник Михаил Киракосян снимал их во время пандемии.
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Международная галерейная сеть LUMAS, представленная в 20 крупных городах разных стран мира, заключила эксклюзивный контракт с российским фотохудожником Михаилом Киракосяном на экспонирование и продажу его снимков животных из новой серии «Мы похожи на вас».
По словам Михаила, чтобы сделать нужный кадр, ему потребовалось провести с животными не один час. За это время они с моделями привыкали и присматривались друг к другу.
Зоопортреты серии «Мы похожи на вас» подчеркивают схожесть животных с людьми и призваны обратить внимание на актуальную сегодня тему вымирания животных и жестокого отношения к ним.
Десять лучших снимков серии были отобраны представителями знаменитой международной галереи для экспонирования в 20 разных городах мира:
Екатерина Гура