Нашествие белых какаду на австралийский город попало на видео

Жители австралийского города Новра пережили настоящее нашествие какаду. Сотни белых попугаев облепили местные крыши, газоны, провода и столбы.
Стаи попугаев — обычное явление для Австралии, но такое количество птиц в одном месте удается увидеть крайне редко.
«Они везут письма из Хогвартса», — шутят комментаторы, перепутав попугаев с совами. «Как голуби в нашем городе». «Эх, так захотелось побегать там и погонять их», — добавляет один из пользователей.
Подписчики из Австралии предположили, что птицы, которые любят лакомиться семенами, позарились на газоны с цветущей травой.
Какаду — большое семейство попугаев, в котором насчитывается множество видов. Несколько видов какаду, у которых нет хохолка, в Австралии именуют кореллами. Именно они запечатлены на видео.