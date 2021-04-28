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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нашествие белых какаду на австралийский город попало на видео

Местные жители теряются в догадках.

Жители австралийского города Новра пережили настоящее нашествие какаду. Сотни белых попугаев облепили местные крыши, газоны, провода и столбы.

Стаи попугаев — обычное явление для Австралии, но такое количество птиц в одном месте удается увидеть крайне редко.

@justsheff33

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♬ Oh No - Kreepa

«Они везут письма из Хогвартса», — шутят комментаторы, перепутав попугаев с совами. «Как голуби в нашем городе». «Эх, так захотелось побегать там и погонять их», — добавляет один из пользователей.

Подписчики из Австралии предположили, что птицы, которые любят лакомиться семенами, позарились на газоны с цветущей травой.

Какаду — большое семейство попугаев, в котором насчитывается множество видов. Несколько видов какаду, у которых нет хохолка, в Австралии именуют кореллами. Именно они запечатлены на видео.

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