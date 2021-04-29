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10:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха

В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем

Испанский комик Хуан Хойя Борха, известный в соцсетях как «хохотун» или «хохочущий испанец», скончался в больнице Вирхен дель Росио в Севилье в возрасте 65 лет.

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По сообщениям испанских СМИ, у артиста в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. В сентябре прошлого года он перенес ампутацию ноги и с тех пор находился в больнице, пишет ABC de Sevilla.

В Сети Хуан Хойя Борха прославился после участия в одном из испанских телешоу, во время которого, рассказывая историю из своей жизни, он не смог сдержать эмоций и начал заразительно хохотать.

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Этот кадр из программы быстро превратился в мем, с помощью которого пользователи соцсетей выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.

Екатерина Гура

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