10:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха
В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем
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Испанский комик Хуан Хойя Борха, известный в соцсетях как «хохотун» или «хохочущий испанец», скончался в больнице Вирхен дель Росио в Севилье в возрасте 65 лет.
По сообщениям испанских СМИ, у артиста в последние годы были серьезные проблемы со здоровьем. В сентябре прошлого года он перенес ампутацию ноги и с тех пор находился в больнице, пишет ABC de Sevilla.
В Сети Хуан Хойя Борха прославился после участия в одном из испанских телешоу, во время которого, рассказывая историю из своей жизни, он не смог сдержать эмоций и начал заразительно хохотать.
Этот кадр из программы быстро превратился в мем, с помощью которого пользователи соцсетей выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.
Екатерина Гура