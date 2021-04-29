10:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Братске оригинально восстановили уничтоженный рисунок оленя
Искусство против вандализма.
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Летом 2020 года московский уличный художник Zoom, который работает под слоганом «Стрит-арт без вандализма», нарисовал на заброшенном деревянном доме в Братске роскошного оленя.
Работа для фестиваля «Один за всех» появилась между остановками Дачи и ЛЭП.
Недавно местный художник Гриша Шаров обнаружил, что олень зиму не пережил. «Его распилили не то на дрова, не то на стройку», — написал Шаров на своей странице в соцсети.
Он решил ударить по вандализму еще большей красотой и восстановил работу оригинальным способом.
«Но сегодня я вернул остатку дома остаток оленя», — написал художник.
Новый олень оказался не менее впечатляющим, чем предыдущий. «Прямо в самое сердце. Очень впечатлило», «Скелет ещё круче, чем оригинал. Браво. Это шедевр!» — пишут комментаторы.
Теперь жители Братска опасаются, что новая работа тоже может пострадать. «Надеюсь, что ваше творение будет жить. Так хочется верить в лучшее в людях», — добавляют пользователи.
Анна Лысенко