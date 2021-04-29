Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 апреляМеждународный день танца, открытие электрона и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
16Индия бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом
11:35 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Служебный пес-ветеран услышал в списке покупок название наркотика. Его реакция бесценна

Потому что бывших полицейских не бывает.

Австралиец Дэйви Резерфорд из города Квинсленд опубликовал в TikTok видео со своей немецкой овчаркой по имени Данте. В ролике парень диктует список покупок и в шутку упоминает среди продуктов наркотик. Мордочка Данте в этот момент говорит сама за себя!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Итак, список покупок: хлеб, молоко, макароны, яйца, майонез, кокаин… Шучу!» — говорит Резерфорд в ролике. Однако Данте уже начеку. А все потому, что раньше она работала в полиции и помогала правоохранителям искать наркотики.

«В этом доме так не шутят», «Я всегда на службе, сынок», — пишут теперь в комментариях под видео. — «Может быть, ты и мой хозяин… Но я слежу за тобой».

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

 Тест на котозависимость. Есть ли жизнь без кошек?
Почему кошки лучше собак. Объясняем на гифках
Байден предупредил Россию о последствиях за ее действия
Вяльбе и солистка «Тату» поучаствуют в праймериз «Единой России»
Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России
Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха
Телескоп показал галактику, в которой рождаются звезды
Познер рассказал о цензуре в российских СМИ
В Польше сообщили об обнаружении тайника Генриха Гиммлера
Hi-Tech
WhatsApp в мае начнет отключать «несогласных». Почему это происходит и что делать Почему людям не понравились новые правила мессенджера
Горячие темы на Авто
Зажравшиеся люди- кто они? 184
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 104
красавец! 87
Новости партнеров
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиянин? Здесь важные вопросы для тебя. Удели 5 минут времени
Gnezdo.ru
Вот ради кого Козловский оставил жену и дочь
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Леди
Дети, которых не было: что такое перинатальные потери Ежедневно в России не рождаются 344 малыша
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Пенсионерам 65 лет и старше переведут одновременно 4 выплаты: как получить
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь