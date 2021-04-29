11:35 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Служебный пес-ветеран услышал в списке покупок название наркотика. Его реакция бесценна
Потому что бывших полицейских не бывает.
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Австралиец Дэйви Резерфорд из города Квинсленд опубликовал в TikTok видео со своей немецкой овчаркой по имени Данте. В ролике парень диктует список покупок и в шутку упоминает среди продуктов наркотик. Мордочка Данте в этот момент говорит сама за себя!
«Итак, список покупок: хлеб, молоко, макароны, яйца, майонез, кокаин… Шучу!» — говорит Резерфорд в ролике. Однако Данте уже начеку. А все потому, что раньше она работала в полиции и помогала правоохранителям искать наркотики.
«В этом доме так не шутят», «Я всегда на службе, сынок», — пишут теперь в комментариях под видео. — «Может быть, ты и мой хозяин… Но я слежу за тобой».
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