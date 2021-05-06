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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 мая

Появление первой почтовой марки, гибель «Гинденбурга» и другие события, которые произошли в этот день.

Первая в мире почтовая марка

6 мая 1840 года английская почта ввела в обращение первую в мире почтовую марку.
Она заменила принятые в то время почтовые квитанции. На марке был изображен портрет королевы Виктории. Марка стоила всего один пенни и была одноцветной. Позже ее так и прозвали — «черный пенни». Почти одновременно появилась и синяя двухпенсовая марка — тоже с профилем королевы. К конвертам марки прикреплялись сургучом или прикалывались булавками.

Марки с клеем появились позже. Поначалу их приходилось отрезать ножницами от целого листа, пока в 1854 году не ввели перфорацию. Кстати, автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был генеральный почтмейстер Великобритании Роулэнд Хилл. За эту гениальную идею он был удостоен рыцарского звания.

Источник: РИА "Новости"

Первое выступление «Стрижей»

30 лет назад, 6 мая 1991 года состоялось первое выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Эта дата считается днём рождения группы. «Стрижи» были сформированы из лётчиков 237-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка 16-й воздушной Краснознаменной армии ВВС СССР.

Свои полёты авиационная группа выполняет на фронтовых истребителях четвертого поколения МиГ-29. Это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на самолётах такого класса. «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов.

Источник: AP 2021

Открытие Евротоннеля

6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Он был торжественно открыт лидерами стран-участниц — королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном.

Одно из величайших строений 20 века тоннель под Ла-Маншем (фр. tunnel sous la Manche, англ. Channel Tunnel) или Евротоннель (Eurotunnel), соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире (в этом качестве его сменил тоннель «Сэйкан»). Его общая протяженность составляет около 51 км, из них 38 км — непосредственно под дном моря.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

День герба и флага города Москвы

Ежегодно, 6 мая, отмечается День герба и флага города Москвы. В этот же день православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца.

День герба и флага города Москвы установлен законом от 22 сентября 2004 года «О праздниках города Москвы» в целях развития городских традиций.

В соответствии с законом города Москвы от 11 июня 2003 года «О гербе города Москвы», герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит с изображением развернутого вправо от зрителя всадника — Святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного Змия.

Современный герб города основан на историческом гербе, утвержденном Екатериной II 20 декабря 1781 года: «в червленом поле Святой Великомученик и Победоносец Георгий на белом коне, поражающий копьем черного дракона».

Гибель «Гинденбурга»

6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При попытке совершения посадки после сброса якорных канатов дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 секунды. На его борту находилось 97 человек — 61 член экипажа и 36 пассажиров. В результате катастрофы погибло 35 человек на борту дирижабля (13 пассажиров и 22 члена экипажа), ещё 1 рабочий на земле погиб во время пожара.

Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и авиации: первые полосы газет были посвящены крушению дирижабля, а радиоведущий Герберт Моррисон в прямом эфире сообщил радиослушателям о трагедии.

Множество гипотез о причинах возгорания рассматривались как официальными уполномоченными органами США и Германии, так и обычными людьми. По официальной версии, причиной стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом водородного баллона во время приземления дирижабля.

Катастрофа «Гинденбурга» стала началом конца эры дирижаблей и заставила страны отказаться от использования водорода в дирижаблях.

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