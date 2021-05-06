00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 6 мая
Появление первой почтовой марки, гибель «Гинденбурга» и другие события, которые произошли в этот день.
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6 мая 1840 года английская почта ввела в обращение первую в мире почтовую марку.
Она заменила принятые в то время почтовые квитанции. На марке был изображен портрет королевы Виктории. Марка стоила всего один пенни и была одноцветной. Позже ее так и прозвали — «черный пенни». Почти одновременно появилась и синяя двухпенсовая марка — тоже с профилем королевы. К конвертам марки прикреплялись сургучом или прикалывались булавками.
Марки с клеем появились позже. Поначалу их приходилось отрезать ножницами от целого листа, пока в 1854 году не ввели перфорацию. Кстати, автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был генеральный почтмейстер Великобритании Роулэнд Хилл. За эту гениальную идею он был удостоен рыцарского звания.
30 лет назад, 6 мая 1991 года состоялось первое выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Эта дата считается днём рождения группы. «Стрижи» были сформированы из лётчиков 237-го гвардейского Проскуровского смешанного авиаполка 16-й воздушной Краснознаменной армии ВВС СССР.
Свои полёты авиационная группа выполняет на фронтовых истребителях четвертого поколения МиГ-29. Это единственная в мире пилотажная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на самолётах такого класса. «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов.
6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под
Одно из величайших строений 20 века тоннель под
Ежегодно, 6 мая, отмечается День герба и флага города Москвы. В этот же день православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца.
День герба и флага города Москвы установлен законом от 22 сентября 2004 года «О праздниках города Москвы» в целях развития городских традиций.
В соответствии с законом города Москвы от 11 июня 2003 года «О гербе города Москвы», герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности
Современный герб города основан на историческом гербе, утвержденном Екатериной II 20 декабря 1781 года: «в червленом поле Святой Великомученик и Победоносец Георгий на белом коне, поражающий копьем черного дракона».
6 мая 1937 года произошла катастрофа дирижабля «Гинденбург». При попытке совершения посадки после сброса якорных канатов дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 секунды. На его борту находилось 97 человек — 61 член экипажа и 36 пассажиров. В результате катастрофы погибло 35 человек на борту дирижабля (13 пассажиров и 22 члена экипажа), ещё 1 рабочий на земле погиб во время пожара.
Катастрофа потрясла мир и промышленность в области воздухоплавания и авиации: первые полосы газет были посвящены крушению дирижабля, а радиоведущий Герберт Моррисон в прямом эфире сообщил радиослушателям о трагедии.
Множество гипотез о причинах возгорания рассматривались как официальными уполномоченными органами США и Германии, так и обычными людьми. По официальной версии, причиной стала утечка водорода с последующим его возгоранием, вызванная разрывом водородного баллона во время приземления дирижабля.
Катастрофа «Гинденбурга» стала началом конца эры дирижаблей и заставила страны отказаться от использования водорода в дирижаблях.