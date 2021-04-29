13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бабочка с числом 88 на крыльях попала на камеру в Колумбии
Она живет в тропических лесах Центральной Америки.
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Фотограф дикой природы Томас Марент запечатлел редкую бабочку с узором на крыльях, который напоминает число 88.
Бабочка под названием Diaethria anna попалась ему на глаза в заповеднике «Рио-Кларо» в Колумбии.
Этот вид обитает в тропических лесах Центральной Америки. Его можно увидеть не только в Колумбии, но и Боливии, Перу, Эквадоре и Венесуэле. Интересно, что часто рисунок на крыльях Diaethria anna напоминает число 89, а 88 попадается редко.
Анна Лысенко