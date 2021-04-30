16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Нью-Йорке на Таймс-сквер появился гигантский билборд с Монеточкой
Об этом сама артистка рассказала в соцсетях.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Популярная российская певица Монеточка в конце апреля опубликовала в Instagram снимок, сделанный на
Как пояснила Монеточка, билборд появился в рамках компании Equal («Равные») музыкального сервиса Spotify, направленного на поддержку женщин в музыкальной индустрии.
По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина. «Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка.
Помимо российской певицы на
Екатерина Гура