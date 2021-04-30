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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке на Таймс-сквер появился гигантский билборд с Монеточкой

Об этом сама артистка рассказала в соцсетях.

Популярная российская певица Монеточка в конце апреля опубликовала в Instagram снимок, сделанный на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На фото можно увидеть огромный билборд с фотографией певицы.

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Как пояснила Монеточка, билборд появился в рамках компании Equal («Равные») музыкального сервиса Spotify, направленного на поддержку женщин в музыкальной индустрии.

По статистике сервиса, только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина. «Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми», — написала Монеточка.

Помимо российской певицы на Таймс-сквер также можно увидеть исполнительниц из Италии, Турции, Греции и других стран мира.

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Екатерина Гура

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