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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Утка с невероятно длинной шеей Лонг Бой стала героем соцсетей (фото)

Пользователи не только восхищаются ею, но и делают мемы.

В конце апреля на ресурсе Reddit появилось фото очень длинной утки ростом почти 70 сантиметров, которое моментально стало вирусным и перекочевало в Twitter. Именно там птица с длинным туловищем и шеей стала настоящей звездой.

Оказалось, что эта утка многим знакома — она проживает у пруда на территории Йоркского университета в северной Англии, где уже стала настоящей знаменитостью и получила имя Long Boi (Длинный парень).

Только что узнал о существовании Лонг Боя — комично длинной утки, живущей в Йоркском университете Великобритании. Определенно это самое захватывающее, что можно посмотреть в кампусе с тех пор, как я провел там студенческий год!
Раз Long Boi сейчас в тренде, то покажу, как я кормлю его в последнем семестре!

Этот селезень кряквы принадлежит к роду индийских бегунов, которые отличаются более высоким ростом и, в отличие от обычных диких уток, не ковыляют, а быстро бегают.

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Всеобщий интерес превратил Лонг Боя в настоящую звезду соцсетей, а пользователи стали делать с длинным селезнем фотожабы и мемы.

Лонг Бой играет не за тех уток
Самая высокая кряква сейчас в тренде, и эти два изображения, которые невозможно не сравнить
Лонг Бой: прошлое и настоящее. Около 1250 г.
Это утиная версия Слендермена
Лонг Бой действительно длиииинный.

Екатерина Гура

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