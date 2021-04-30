Утка с невероятно длинной шеей Лонг Бой стала героем соцсетей (фото)

В конце апреля на ресурсе Reddit появилось фото очень длинной утки ростом почти 70 сантиметров, которое моментально стало вирусным и перекочевало в Twitter. Именно там птица с длинным туловищем и шеей стала настоящей звездой.
Оказалось, что эта утка многим знакома — она проживает у пруда на территории Йоркского университета в северной Англии, где уже стала настоящей знаменитостью и получила имя Long Boi (Длинный парень).
Этот селезень кряквы принадлежит к роду индийских бегунов, которые отличаются более высоким ростом и, в отличие от обычных диких уток, не ковыляют, а быстро бегают.
Всеобщий интерес превратил Лонг Боя в настоящую звезду соцсетей, а пользователи стали делать с длинным селезнем фотожабы и мемы.