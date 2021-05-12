00:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 12 мая
Сычуаньское землетрясение, выход первого советского
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Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.
Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853−1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.
В этот день в 1976 году создана старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций Московская Хельсинкская группа. Организатором и первым руководителем МХГ был советский физик,
Московская Хельсинкская Группа была, может быть, одной из первых организаций, члены которой говорили правду, приятную или неприятную, но правду.
С первых дней создания МХГ в советской печати началась кампания угроз и клеветы против нее. К концу 1981 года на свободе в СССР остались лишь три члена МХГ — Елена Боннэр, Софья Каллистратова и Наум Мейман, остальные были арестованы или были вынуждены эмигрировать. В сентябре 1982 году было заявлено о прекращении деятельности группы.
28 июля 1989 г. общественные деятели Лариса Богораз, Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении деятельности Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов, Людмила Алексеева и Кронид Любарский.
12 мая 1980 года на экраны вышел первый советский
Режиссер обратился к Юлию Дунскому и Валерию Фриду с просьбой написать сценарий зрелищного
12 мая 1933 года родился поэт, публицист и критик, художник и архитектор Андрей Вознесенский. Лауреат Государственной премии СССР (1978) и Премии Правительства РФ (2010, посмертно). Один из известнейших поэтов середины XX века, так называемых шестидесятников.
Стихи не пишутся — случаются,
Как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.
Среди главных тем его стихов — война, смерть, насилие и несправедливость; первостепенное значение природы; призвание художника; обманчивость внешних обличий. Первые стихи Вознесенский представил на суд Борису Пастернаку, которого считал одним из главных своих поэтических наставников. Его поэзии свойственны экстравагантность сравнений и метафор и усложненность ритмической системы.
12 мая 2002 года на космодроме Байконур в результате обрушения крыши
В результате обвала крыши погибли 8 строителей, находившихся там и производивших ее ремонт, а также были полностью разрушены единственный летавший в космос космический корабль «Буран», отдельные блоки РH «Энергия» и его демонстрационный макет.
Первый и единственный космический полет корабль совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту, больше его не запускали («Буран» был рассчитан на 100 полетов в космос). Ряд технических решений, полученных при его создании, был использован в российской и зарубежной
В этот день в 2008 году в Китае, в провинции Сычуань, произошло одно из мощнейших землетрясений. Магнитуда землетрясения составила 7,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от административного центра провинции — города Чэнду. Повторные подземные толчки ощущались в Пекине, удаленном на 1500 км от эпицентра, а также в соседних странах. В Шанхае (1700 км) ходуном ходили офисные здания, служащие в панике выбегали на улицы, началась эвакуация.
Были полностью разрушены 5,36 млн зданий, свыше 21 млн — повреждены. Миллионы жителей Китая остались без крыши над головой. Общий экономический ущерб от землетрясения был оценен в 86 миллиардов долларов США.