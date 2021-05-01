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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Колумбии вырастили гигантское манго

Фрукт установил рекорд.

Манго весом 4,25 кг из Колумбии попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное в мире.

Гигантский фрукт вырастили в 2020 году фермеры Херман Орландо Новоа Баррера и Рейна Мария Маррокин недалеко от города Гуаята. Плод взвесили и решили подать заявку на рекорд. Наконец, спустя полгода, представители Книги рекордов подтвердили достижение и торжественно вручили фермерам сертификат.

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Гуаята — важный сельскохозяйственный центр страны, однако манго здесь выращивают немного, только для себя. Рекордный фрукт вырос в небольшом саду возле дома фермеров. После подачи заявки в Книгу рекордов его торжественно съели всей семьей.

Предыдущий рекордсмен, манго весом 3,4 кг, вырос в 2009 году на Филиппинах.

Анна Лысенко

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