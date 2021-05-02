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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студентка из Йорка нашла «самую высокую» утку в мире

Теперь Лонг Бой — знаменитость в соцсетях.

Студентка Йоркского университета в Великобритании по имени Зои Даффин прогуливалась по кампусу и обратила внимание на утку с невероятно длинной шеей.

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Девушка стала наблюдать за птицей и поняла, что утка — настоящий изгой в своем племени. Другие птицы не очень с ней дружат. Возможно, из-за необычного роста.

Вместе с другом Лиамом Фоскеттом она стала время от времени фотографировать птицу и приглядывать за ней, пишет Metro. В конце концов студенты прозвали утку Лонг Боем (Длинным Парнем) и завели ему блог.

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В соцсетях Лонг Бой стал сенсацией практически мгновенно. Пользователи умиляются его высокому росту и привычке стоять ровно, как пингвин. Комментаторы даже предположили, что утка из Йорка — самая высокая в мире, но измерения это не подтвердили.

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И все же Лонг Бой остается самой высокой уткой Йоркского университета, настоящим любимцем студентов и пользователей соцсетей.

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