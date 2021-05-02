12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Студентка из Йорка нашла «самую высокую» утку в мире
Теперь Лонг Бой — знаменитость в соцсетях.
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Студентка Йоркского университета в Великобритании по имени Зои Даффин прогуливалась по кампусу и обратила внимание на утку с невероятно длинной шеей.
Девушка стала наблюдать за птицей и поняла, что утка — настоящий изгой в своем племени. Другие птицы не очень с ней дружат. Возможно,
Вместе с другом Лиамом Фоскеттом она стала время от времени фотографировать птицу и приглядывать за ней, пишет Metro. В конце концов студенты прозвали утку Лонг Боем (Длинным Парнем) и завели ему блог.
В соцсетях Лонг Бой стал сенсацией практически мгновенно. Пользователи умиляются его высокому росту и привычке стоять ровно, как пингвин. Комментаторы даже предположили, что утка из Йорка — самая высокая в мире, но измерения это не подтвердили.
И все же Лонг Бой остается самой высокой уткой Йоркского университета, настоящим любимцем студентов и пользователей соцсетей.
Анна Лысенко