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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии изобрели переноску, чтобы гулять с рыбой-питомцем (фото)

Ее пока тестируют на съедобных рыбах.

Японская компания Ma Corporation изобрела сумку-аквариум для домашних рыбок. В такой переноске питомцев можно брать с собой на прогулку, говорят изобретатели.

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Переноска для рыбок сделана в форме небольшой пластиковой сумки с ручкой, клапаном и датчиком, который показывает уровень кислорода в воде.

Компания все еще совершенствует свою разработку, чтобы сделать ее стильной и безопасной. Сейчас переноску тестируют на съедобных рыбах. Отчет о каждом тесте компания публикует в соцсетях.

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