14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии изобрели переноску, чтобы гулять с рыбой-питомцем (фото)
Ее пока тестируют на съедобных рыбах.
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Японская компания Ma Corporation изобрела
Переноска для рыбок сделана в форме небольшой пластиковой сумки с ручкой, клапаном и датчиком, который показывает уровень кислорода в воде.
Компания все еще совершенствует свою разработку, чтобы сделать ее стильной и безопасной. Сейчас переноску тестируют на съедобных рыбах. Отчет о каждом тесте компания публикует в соцсетях.
Анна Лысенко