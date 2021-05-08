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13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

1000 дронов устроили световое шоу над Ржевским мемориалом

Дроны повторили силуэт солдата, показали голубя мира, даты ВОВ и другие фигуры.

Тысяча дронов взмыла в воздух в ночь с 7 на 8 мая над Ржевским мемориалом советскому солдату.

День Победы
Тесты, фото и малоизвестные факты о войне

Шоу коптеров устроили активисты Российского движения школьников (РДШ) совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и Научно-производственным объединением «СтарЛайн». Выступление дронов они приурочили к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Дроны повторили силуэт солдата, показали голубя мира, даты ВОВ и другие фигуры.

Как сообщалось, 9 мая в Москве пройдет парад Победы. В нем будут участвовать более 12,5 тыс. человек, по Красной площади пройдут 190 образцов техники, будут задействованы 76 самолетов и вертолетов.

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