13:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
1000 дронов устроили световое шоу над Ржевским мемориалом
Дроны повторили силуэт солдата, показали голубя мира, даты ВОВ и другие фигуры.
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Тысяча дронов взмыла в воздух в ночь с 7 на 8 мая над Ржевским мемориалом советскому солдату.
Шоу коптеров устроили активисты Российского движения школьников (РДШ) совместно со специалистами группы компаний «Геоскан» и
Дроны повторили силуэт солдата, показали голубя мира, даты ВОВ и другие фигуры.
Как сообщалось, 9 мая в Москве пройдет парад Победы. В нем будут участвовать более 12,5 тыс. человек, по Красной площади пройдут 190 образцов техники, будут задействованы 76 самолетов и вертолетов.
Анна Лысенко