00:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 11 мая
Публикация манифеста императора Александра III, основание Американской киноакадемии, бои на
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11 мая 868 года китаец Ван Цзе напечатал на бумаге «Алмазную сутру», одну из первых печатных книг в истории человечества. Полное название книги было «Сутра о совершенной мудрости, рассекающей [тьму невежества], как удар молнии». Она была главной книгой китайских
11 мая 1881 г. Александр III издал «Манифест о незыблемости самодержавия» — «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России». Документ, составленный последовательным консерватором Константином Победоносцевым, официально объявил об отказе от либерального курса. Манифест, открывший правление Александра III, был принят вскоре после гибели от рук террористов императора Александра II и под впечатлением от этого события.
Американская академии киноискусств (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS) основана в Голливуде в 1927 году. Идея ее создания принадлежит самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени — президенту киностудии Metro—Goldwyn—Meyer (MGM) Луису Мейеру, который в начале 1927 года выступил с идеей создания частного клуба кинопродюсеров. Торжественное открытие киноакадемии состоялось 11 мая 1927 года в бальном зале отеля Biltmore в
Идея учреждения награды за заслуги в области кинематографии и выдающийся вклад в развитие кинематографического искусства и науки впервые была озвучена первым президентом Академии Дугласом Фэрбенксом на торжественном инаугурационном банкете киноакадемии.
В мае 1939 года Япония начала военную операцию на границе с Монгольской Народной Республикой восточнее
Целью нападения Японии была попытка установить военный контроль над регионом, граничащим с Забайкальем, что представляло бы непосредственную угрозу Транссибирской железнодорожной магистрали — главной транспортной артерии, соединяющей европейскую и дальневосточную часть СССР. 11 мая 1939 года начались стычки разведывательного характера, которые продолжались около двух недель. По данным советских источников, японские войска потеряли около 25 тысяч убитыми, 200 орудий, 660 самолетов. По данным японских историков, при
11 мая 1997 года компьютер Deep Blue обыграл действующего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Второй матч Каспаров — Deep Blue прошел с 3 по 11 мая 1997 года в
Материал подготовлен на основе информации «Известий», ИД «Коммерсант», «РИА Новости», «Российской газеты», ТАСС и открытых источников