12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые «прочитали» гены долголетия
Меньше мутаций в ДНК и защита генов от повреждений — залог долгой жизни.
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Люди, которые живут дольше 105 лет, должны благодарить свои уникальные гены, установили исследователи из Италии и Швейцарии.
Ученым удалось расшифровать геномы 81 жителя Италии, которые прожили больше 105 лет, а часть — даже больше 110, говорится в работе, опубликованной в eLife. Подобное детальное исследование генов долгожителей предпринято впервые.
Данные участников исследования сравнили с геномами 36 здоровых жителей Италии, средний возраст которых составил 68 лет. Ученые обнаружили пять общих генетических изменений в генах COA1 и STK17A у долгожителей.
STK17A отвечает за реакцию клетки на повреждение ДНК. Он стимулирует гибель поврежденных клеток и регулирует количество опасных активных форм кислорода в клетке. Повышенная активность этого гена помогает регулировать процессы, связанные с возникновением опасных болезней, таких как рак.
COA1 важен для правильного взаимодействия между ядром клетки и митохондриями — фабриками по производству энергии в наших клетках. Их дисфункция является ключевым фактором старения.
Ученые также обнаружили, что люди в возрасте 105+ или 110+ имели гораздо меньше мутаций в шести из семи протестированных генов. Это помогло им избежать ряда болезней, например, заболеваний сердца.
Анна Лысенко