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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рак похитил ботинок у дайвера (видео)

Забавный случай на пляже в Австралии.

Пальмовыми ворами называют крупных раков, распространенных в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Считается, что такое название они получили из-за своего умения похищать кокосы.

Тайваньский зоолог Хун-Чанг Лю снял на камеру забавный инцидент, в котором пальмовый вор полностью оправдывает свое название. Однако похищает он не кокос, а ботинок дайвера, лежащий на песке.

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Видео было снято на острове Рождества — австралийской территории в Индийском океане недалеко от Индонезии. Случай произошел еще в 2013 году, но зоолог только недавно обнаружил запись у себя в архиве и разместил ее в Сети.

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