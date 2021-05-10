11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рак похитил ботинок у дайвера (видео)
Забавный случай на пляже в Австралии.
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Пальмовыми ворами называют крупных раков, распространенных в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Считается, что такое название они получили
Тайваньский зоолог
Видео было снято на острове Рождества — австралийской территории в Индийском океане недалеко от Индонезии. Случай произошел еще в 2013 году, но зоолог только недавно обнаружил запись у себя в архиве и разместил ее в Сети.
Анна Лысенко