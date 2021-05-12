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19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу

Теперь она пополнит музейную экспозицию.

Рыбак Бен Эстес в середине мая обнаружил на пляже Кристал-Коув в Калифорнии 45-сантиметровое зубастое существо, которого вымыло на берег волнами. Внимательно осмотрев находку, Эстес понял, что перед ним довольно редкое животное.

Рыбак тут же связался с организацией Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching и сообщил им о необычной рыбе, которая, к сожалению, уже была мертва. Прибывшие на место специалисты были поражены находке, ведь найденное существо оказалось глубоководным удильщиком, который обитает на глубине более 1500 метров, а потому увидеть его на берегу — это невероятная удача, особенно в таком идеальном состоянии, пишет The Guardian.

Специалисты быстро забрали «глубоководного монстра» с пляжа и аккуратно его заморозили. Теперь рыба поедет в Музей естественной истории округа Лос-Анджелес, где пополнит музейную коллекцию.

Удильщики, известные своими острыми зубами и лампочкой, которая привлекает потенциальную жертву, впервые были открыты в 1833 году. До недавнего времени ученые могли изучать их только благодаря мертвым образцам, которых также случайно выносило на берег. И лишь в последние годы с помощью современного оборудования специалистам удалось добраться в глубь океана, чтобы понаблюдать за этими хищниками в естественной среде.

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