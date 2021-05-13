19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поклонники «Игры престолов» нашли двойника Арьи Старк (фото)
Девушка старше звезды на шесть лет, но их сходство поразительно.
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30-летнюю ветеринарную медсестру Кайю Кирк из новозеландского Окленда уже много лет на улицах и в общественных местах останавливают прохожие с просьбой сфотографироваться. Виной всему — ее невероятное внешнее сходство с 24-летней британской актрисой Мейси Уильямс, которая прославилась ролью воинственной Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов».
По словам Кайи, она не смотрела сериал и о звездном двойнике ничего не знала, но когда ее начали все чаще «узнавать» на улицах, ей стало интересно. Девушка признается, что тоже видит сходство с актрисой, но отмечает, они были более похожи, когда были моложе.
Чрезмерное внимание незнакомых людей Кайю утомляет, но она отмечает, что все же соглашается на совместные снимки, когда ее об этом просят, пишет Daily Mail.
Новость о том, что в Новой Зеландии живет своя Мэйси Уильямс быстро распространилась сначала среди поклонников сериала, а затем девушкой заинтересовались и журналисты. Но о такой славе Кирк не мечтает — она растит с супругом маленькую дочку и очень любит свою работу в ветклинике.
Екатерина Гура