Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Стали известны новые подробности нападения на гимназию Следственный комитет восстановил развитие событий в Казани
Фоторепортажи
19Празднование Ураза-байрама в России
13Стрельба в школе в Казани
19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поклонники «Игры престолов» нашли двойника Арьи Старк (фото)

Девушка старше звезды на шесть лет, но их сходство поразительно.

30-летнюю ветеринарную медсестру Кайю Кирк из новозеландского Окленда уже много лет на улицах и в общественных местах останавливают прохожие с просьбой сфотографироваться. Виной всему — ее невероятное внешнее сходство с 24-летней британской актрисой Мейси Уильямс, которая прославилась ролью воинственной Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов».

По словам Кайи, она не смотрела сериал и о звездном двойнике ничего не знала, но когда ее начали все чаще «узнавать» на улицах, ей стало интересно. Девушка признается, что тоже видит сходство с актрисой, но отмечает, они были более похожи, когда были моложе.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Чрезмерное внимание незнакомых людей Кайю утомляет, но она отмечает, что все же соглашается на совместные снимки, когда ее об этом просят, пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Новость о том, что в Новой Зеландии живет своя Мэйси Уильямс быстро распространилась сначала среди поклонников сериала, а затем девушкой заинтересовались и журналисты. Но о такой славе Кирк не мечтает — она растит с супругом маленькую дочку и очень любит свою работу в ветклинике.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин потребовал ужесточить контроль над оборотом оружия
Центробанк: расходы россиян растут быстрее доходов
Стали известны новые подробности нападения на школу в Казани
Дерипаска вспомнил Путина после слов Мишустина про жадность
Уроженец Коломны пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID в Индии
На Земле началась самая сильная магнитная буря года
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Я не обязан болеть за россиян. С какой стати?»
"Чехия заплатила колоссальную цену за действия в адрес Москвы"
Новости партнеров
Чемодан уже собран: Лев Лещенко рассказал о разводе
Новую льготу для неработающих пенсионеров введут с 2022 года
Сергей Безруков и его бывшая жена - жизнь продолжается
Юта Ноцу: вспышка на Солнце приведет к гибели человечества в ближ. 100 лет
Gnezdo.ru
Звёздные выходы, которые не так легко забыть
Вот почему у Андрея Мягкова не было детей
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Юлия Снигирь показала 5-летнего сына от Цыганова
Леди
Тейлор Свифт, Дуа Липа и другие блистали на Brit Awards (фото) Звезды блистали на светском рауте
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь