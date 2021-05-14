16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ведущая прогноза погоды в США превратила технический сбой в веселое шоу (видео)
Девушка не растерялась и использовала заминку в свою пользу.
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Забавный инцидент произошел в прямом эфире американского канала FOX 9. Ведущая прогноза погоды Дженнифер Макдермед заметила, что случился технический сбой и все на экране (в том числе и она) начало двоиться, замедляться и расслаиваться.
Макдермед не стала паниковать, а решила воспользоваться ситуацией и сделать собственное шоу. Она начала хохотать, танцевать и изображать «поезд» со своими копиями. Все это она делала под смех и комментарии своих коллег и операторов, которые давали ей советы по поводу
Через пару минут техническая проблема была устранена и ведущая продолжила прогноз погоды.
Екатерина Гура