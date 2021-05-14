Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 маяСоздание Организации Варшавского договора, первая публикация "Сказки о рыбаке и рыбке" и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
21Минутное дело: один день из жизни крымского пожарного
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из Техаса нашла у себя под полом семейство опоссумов

Она позволила им остаться и начала о них заботиться.

Пользовательница TikTok из техасского города Остин с ником emmapearlhere в середине мая благодаря своему псу сделала неожиданное открытие. После того, как ее корги по имени Портер начал настойчиво лаять на ковер на полу, Эмма с мужем решили разобрать половицы и посмотреть, что так напугало собаку.

Оказалось, что под полом в их доме поселилась самка опоссума с восемью малышами. Увидев людей, собаку и камеру, животное начало шипеть и показывать зубы, защищая детенышей, а потому супруги решили их не беспокоить и частично закрыли щель.

@emmapearlhere

lester had babies and the whole family is under our deck

♬ original sound - emmapearl

Все это Эмма снимала на видео и публиковала ролики в соцсети. Сначала она уговаривала мать-опоссума переехать в другое место, но потом решила обустроить для семейства отдельное жилье во дворе.

@emmapearlhere

six babies

♬ original sound - emmapearl

С мужем они смастерили закрытую будку с веревочной лестницей, внутри которой поставили тарелку с виноградом и клубникой, чтобы переманить туда животных. Кроме того, Эмма установила напротив будки камеру и начала следить за тайной жизнью своих новых соседей.

@emmapearlhere

Reply to @itz_xsophiax grapes were such a good call

♬ original sound - emmapearl

Уже на следующий день мама-опоссум вышла на ночную разведку и обнаружила лакомства. В последующие несколько дней она стала наведываться в новый дом по нескольку раз и даже днем. При этом гуляла она с малышами на спине.

Нового питомца Эмма назвала Карамель и сейчас продолжает вместе со своими подписчиками следить за ее жизнью.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Читайте также
Путин заявил, что Украину превращают в антипод России
СМИ: со складов в Врбетице пропало вооружение
Исмаилов отреагировал на слова Кадырова о Нурмагомедове
В России обвалился спрос на съемное жилье
В заповеднике Ботсваны нашлись реальные Тимон и Пумба (видео)
Киберграмотность машинистов проверили фальшивой премией
Hi-Tech
На рынке смартфонов появился новый бренд. Почему это интересно От производства тостеров к смартфонам
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 576
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 573
Свекровь хочет помощи 483
Леди
Миддлтон в стильном пальто и блузе в горошек вышла в свет Герцогиня Кембриджская посетила молодежный центр
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь