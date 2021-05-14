Блогер из Техаса нашла у себя под полом семейство опоссумов

Пользовательница TikTok из техасского города Остин с ником emmapearlhere в середине мая благодаря своему псу сделала неожиданное открытие. После того, как ее корги по имени Портер начал настойчиво лаять на ковер на полу, Эмма с мужем решили разобрать половицы и посмотреть, что так напугало собаку.
Оказалось, что под полом в их доме поселилась самка опоссума с восемью малышами. Увидев людей, собаку и камеру, животное начало шипеть и показывать зубы, защищая детенышей, а потому супруги решили их не беспокоить и частично закрыли щель.
Все это Эмма снимала на видео и публиковала ролики в соцсети. Сначала она уговаривала мать-опоссума переехать в другое место, но потом решила обустроить для семейства отдельное жилье во дворе.
С мужем они смастерили закрытую будку с веревочной лестницей, внутри которой поставили тарелку с виноградом и клубникой, чтобы переманить туда животных. Кроме того, Эмма установила напротив будки камеру и начала следить за тайной жизнью своих новых соседей.
Уже на следующий день мама-опоссум вышла на ночную разведку и обнаружила лакомства. В последующие несколько дней она стала наведываться в новый дом по нескольку раз и даже днем. При этом гуляла она с малышами на спине.
Нового питомца Эмма назвала Карамель и сейчас продолжает вместе со своими подписчиками следить за ее жизнью.