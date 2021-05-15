10:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители США нарядили собак в жилеты с шипами для защиты от птиц
Белоголовые орланы нападают на мелких животных.
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Владельцы мелких пород собак в США и Канаде обеспокоены: в Северной Америке резко увеличилась популяция белоголового орлана.
Эти огромные птицы с размахом крыльев до 2,3 метра способны поднять в воздух крупного лосося, курицу, гуся, ягненка, схватить и растерзать на лету чайку. Голодные орланы охотятся на кошек и мелких собак, сообщает The Wall Street Journal.
Не так давно белоголовые орланы находились в списке исчезающих видов. Страны приняли серьезные меры по сохранению вида и запретили ряд химических веществ, например, инсектицид ДДТ. После этого численность птиц начала резко расти. В 2007 году белоголовых орланов исключили из списка исчезающих видов.
С тех пор их количество в США выросло примерно в четыре раза — до 316 тысяч птиц. В Канаде и на Аляске обитают еще примерно 150 тысяч.
Владельцы мелких собак и кошек надевают питомцам покрытые шипами защитные жилеты, чтобы птица не могла их схватить. В дополнение к шипам на жилете могут торчать яркие нейлоновые усики, отпугивающие орланов.
Анна Лысенко