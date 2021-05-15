11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Канады сфотографировал «невидимую» сову
Она «слилась» с деревом.
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Совы — гении маскировки, в чем еще раз убедился
Житель города Бернаби в провинции Британская Колумбия гулял в своем любимом лесу, куда ездит на фотоохоту вот уже 11 лет. Он добирался на место около пяти часов, а затем долго бродил, внимательно рассматривая каждое дерево. Так Джеймс поступает каждый раз, когда хочет сфотографировать сову.
До сих пор он не раз делал удачные фотографии пернатых, но именно последний снимок большой серой совы поразил подписчиков фотографа. За несколько дней с момента публикации он стал вирусным в соцсетях.
Все дело в том, что сова на снимке практически сливается с деревом. Она кажется невидимой, и только желтые глаза могут выдать птицу внимательному наблюдателю.
Анна Лысенко