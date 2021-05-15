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11:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Канады сфотографировал «невидимую» сову

Она «слилась» с деревом.

Совы — гении маскировки, в чем еще раз убедился фотограф-любитель из Канады Джеймс Батуигас.

Житель города Бернаби в провинции Британская Колумбия гулял в своем любимом лесу, куда ездит на фотоохоту вот уже 11 лет. Он добирался на место около пяти часов, а затем долго бродил, внимательно рассматривая каждое дерево. Так Джеймс поступает каждый раз, когда хочет сфотографировать сову.

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До сих пор он не раз делал удачные фотографии пернатых, но именно последний снимок большой серой совы поразил подписчиков фотографа. За несколько дней с момента публикации он стал вирусным в соцсетях.

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Все дело в том, что сова на снимке практически сливается с деревом. Она кажется невидимой, и только желтые глаза могут выдать птицу внимательному наблюдателю.

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