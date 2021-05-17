18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети с помощью картинок объяснили разницу между понятиями, которые все путают
Забавно и очень полезно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проектыВсе проекты
Забавно и очень полезно.
В русском (и не только) языке существует огромное количество понятий, которые на первый взгляд кажутся очень похожими, но при этом представляют собой разные вещи. Чтобы помочь людям правильно различить такие объекты и их запомнить, российскими блогерами был создан
В аккаунте авторы публикуют забавные иллюстрации и обозначения понятий, которые все постоянно путают. Например, там можно узнать, чем отличается крокодил от аллигатора, рояль от пианино, пословица от поговорки или шторы от занавесок.
Екатерина Гура