Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 маяВступление на престол Петра II, открытие IX летних Олимпийских игр в Амстердаме, катастрофа Ту-104 под Читой и другие события, произошедшие в этот день в истории
Фоторепортажи
20Названа «Мисс Вселенная-2021»
14Страшная сухость: как Мексика выживает без воды
18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети с помощью картинок объяснили разницу между понятиями, которые все путают

Забавно и очень полезно.

В русском (и не только) языке существует огромное количество понятий, которые на первый взгляд кажутся очень похожими, но при этом представляют собой разные вещи. Чтобы помочь людям правильно различить такие объекты и их запомнить, российскими блогерами был создан instagram-проект под названием «Не перепутай!».

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

В аккаунте авторы публикуют забавные иллюстрации и обозначения понятий, которые все постоянно путают. Например, там можно узнать, чем отличается крокодил от аллигатора, рояль от пианино, пословица от поговорки или шторы от занавесок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Законопроект об усилении контроля за оборотом оружия внесли в ГД
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч солдат
Эксперты: доходы россиян рухнули до рекордно низкого уровня
Саммит Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Уголовное дело в отношении Михаила Меня прекращено
Выходные в июне 2021 года: как отдыхаем на День России
Здоровье
Названа группа крови, защищающая от ковида Шансы заразиться коронавирусной инфекцией во многом зависят от того, какой вариант гена, определяющего группу крови, вам достался.
Hi-Tech
В сети обсуждают появление розового iPhone. Нереальный цвет Слух или правда?
Горячие темы на Авто
Нава-а-альный. Нава-а-альный. Нава-а-альный. 302
Незнайка на Луне и пыль под ногами. 258
Патриоты 232
Про будущее 214
Кино
Манижа, Киркоров и участники: как прошло открытие «Евровидения» В Роттердаме открыли международный песенный конкурс
Товары для дома
Как пользоваться преимуществами загородной жизни (фото)
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Почему робот-пылесос пригодится каждому: объясняем
Популярные темы на «Детях»
Перерезать пуповину. Про мужа и его маму.. 625
Женщина вождя 588
Вторник, картинки. 578
Свекровь хочет помощи 494
Леди
Старшая дочь Охлобыстина сыграла свадьбу 24-летняя Анфиса также обвенчалась с возлюбленным
Дом
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как выглядит квартира в первом московском небоскребе за 19 млн
Домашние спа и санузлы: 5 трендов при проектировании дома
Как обновить ванную без ремонта: 5 простых советов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь