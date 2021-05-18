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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Птичье «такси»: фотограф из США сняла совместный полет скопы и дрозда

Маленький дрозд прокатился с ветерком.

Фотограф дикой природы Джоселин Андерсон из штата Мичиган опубликовала необычный снимок с двумя птицами. На фото запечатлены хищник скопа, держащий в клюве большую ветку, и краснокрылый дрозд, который сидит на этой ветке сзади.

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Как пояснила фотограф, дрозды больших хищников не боятся и даже могут атаковать их, защищая свою территорию.

Снимок так понравился пользователям, что быстро стал вирусным и распространился по соцсетям.

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