13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Птичье «такси»: фотограф из США сняла совместный полет скопы и дрозда
Маленький дрозд прокатился с ветерком.
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Фотограф дикой природы Джоселин Андерсон из штата Мичиган опубликовала необычный снимок с двумя птицами. На фото запечатлены хищник скопа, держащий в клюве большую ветку, и краснокрылый дрозд, который сидит на этой ветке сзади.
Как пояснила фотограф, дрозды больших хищников не боятся и даже могут атаковать их, защищая свою территорию.
Снимок так понравился пользователям, что быстро стал вирусным и распространился по соцсетям.
Екатерина Гура