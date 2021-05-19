10:50 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В США мужчина вытащил собаку из пасти двухметрового аллигатора
Хозяин без колебаний кинулся на помощь питомцу.
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Во Флориде (США) местный житель Майк Маккой спас своего лабрадора по имени Джейк от аллигатора, который попытался утащить собаку в пруд.
Мужчина вместе с 8-месячным Джейком прогуливался у пруда рядом со школой, как вдруг из воды на собаку напал аллигатор и, схватив ее, потянул в воду. «Он походил на очень быструю змею, — вспоминают учителя, наблюдавшие за схваткой из окон школы. — Это было молниеносно».
Сам же Маккой, по его словам, читал о природе региона и потому примерно понимал, что делать в такой ситуации. Он без колебаний прыгнул за питомцем в пруд и вытащил его прямо из пасти хищника: «Я приблизился к аллигатору сбоку, ткнул его в глаз, вытащил на берег, чтобы он не скрылся, пока не отпустит собаку. Вероятно, тогда он и решил, что раз ему не достанется собака, значит нужно укусить человека».
К счастью, хозяин и питомец отделались только небольшими ранениями. Медсестра школы наложила им швы и аккуратно перевязала раны. Эксперты заявили, что длина этого аллигатора составляет 2−3 метра и они уже давно пытаются выследить хищника.