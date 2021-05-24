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14:28 (мск)

Сделано в России: отечественные товары, покорившие мир

Нефть, газ, металлы, удобрения или древесина — общеизвестные и очень прибыльные пункты российского экспорта. Но есть и другие российские товары, покорившие мир. Одни известны давно, другие покажутся совсем неожиданными. В нашем обзоре — товары, которыми Россия прославилась за рубежом. А в качестве полезного бонуса — информация о том, как наладить торговлю на иностранных площадках, а также о престижном конкурсе для тех, кто уже активно продает за рубеж.

Все еще черная икра

Когда-то под черным золотом в России подразумевали не нефть, а осетровую икру. Еще при Иване Грозном ею не только вовсю лакомились, но и активно экспортировали во Францию, Италию, Испанию и Голландию.

Но триумфальное шествие по миру черная икра из России начала в 1920-е годы: она оказалась на десятом месте по объему экспорта после лесоматериалов, нефти, меха и прочих ресурсов.

В наше время объем экспорта черной икры из России намного меньше, чем 100 лет назад. Это связано с тем, что промышленный лов осетра в реках запрещен. Легально отечественная черная икра может выпускаться только на аквакультурных хозяйствах. Это дорогой и трудоемкий бизнес.

Однако даже в таких условиях экспорт черной икры растет. По разным оценкам, объем производства черной икры в России — около 50−60 тонн в год. Из них на экспорт уходит примерно десятая часть, говорят в Росрыболовстве.

Неужели автомобили?

Россияне часто критикуют отечественные автомобили, но иностранцы куда более лояльны к нашим «вездеходам». Оказывается, авто под брендом Lada экспортируют более чем в 30 стран мира — от Казахстана до Чили. Бывшие «Нивы» покоряют мир выносливостью и низкой ценой.

КАМАЗ тоже давно вышел за пределы СНГ и завоевал Индонезию, Индию, Вьетнам и другие страны.

Комбайны вне конкуренции

Сельхозтехника из России уже давно помогает собирать урожаи на полях от Монголии до Канады. По данным на 2019 год, Россия экспортировала свои комбайны, тракторы, косилки и сеялки более чем в 50 стран мира.

Экспорт такой продукции за последние 5 лет вырос более чем в 3 раза, говорит статистика. Это не удивительно, ведь российская сельхозтехника вынослива и адаптирована к работе в сложных условиях.

Российская водка не нуждается в рекламе

В 2019 году Россия входила в тройку крупнейших мировых экспортеров водки, получив за этот товар 161,5 млн долларов. Больше заработали на водке только Швеция и Франция.

Во время пандемии COVID-19 экспорт водки немного упал, но эксперты считают, что Россия скоро наверстает упущенное, а в будущем станет мировым лидером в отрасли.

У нашей страны огромное преимущество, ведь водку на мировом рынке воспринимают как исконно русский продукт.

Каждый четвертый алмаз в мире — из России

Россия входит в десятку стран-производителей алмазов, а российская АЛРОСА — мировой лидер по добыче этих минералов.

На долю компании приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. «Это значит, что как минимум каждый четвертый камень, который вы видите в ювелирном украшении в любой точке света, прибыл из России», — говорят в АЛРОСА.

Чаще всего российские алмазы импортируют Евросоюз, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

Российскую косметику разметают на Amazon и еВау

Российские бренды качественной натуральной косметики давно завоевали любовь жителей многих стран. Продукцию торговых марок Natura Siberica, Organic Shop, «Рецепты Бабушки Агафьи», «Черный жемчуг» и подобных можно купить на Amazon.

Профессиональную молекулярную косметику RESEDA ODOR, которую производят в Башкортостане, просто разметают на еВау. Там же свои инновационные средства для маникюра и педикюра продает еще один башкортостанский бренд INKI. Выйти на площадку еВау компании смогли благодаря государственной программе поддержки.

Рекорд по продовольствию

В 2020 году Россия показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. Страна поставляет на мировые рынки ячмень, кукурузу, рис, муку, семена подсолнечника, сахар и многое другое.

В прошлом году в России был рекордный урожай рапса и риса, а также один из лучших урожаев зерна. Росло производство мяса, молока, продукции пищевой промышленности. Это привело к тому, что российский экспорт сельхозпродукции впервые в новейшей истории превысил импорт.

Больше всего российского продовольствия покупают Китай (13%), Турция (10%) и Казахстан (7%). Всего же мы поставляем продовольствие в 150 стран, подсчитали в «Агроэкспорте».

Сладкий кейс

Один из самых успешных кейсов российского продовольственного экспорта последних лет — сладости. Как оказалось, десятки отечественных компаний уверенно налаживают торговлю кондитерскими изделиями, мороженым и конфетами на международных торговых площадках. Пока эти объемы далеки от рекордных, но растут на глазах. Эксперты называют продвижение на международных маркетплейсах самым перспективным.

К примеру, на китайской онлайн-площадке Tmall огромной популярностью пользуется мука от MAKFA (ее продажи составили 11 млн рублей примерно за год). Здесь же под брендом Shuang Shan продаются торты с длительным сроком хранения, произведенные в Иркутской области (продано на 8,3 млн рублей). Большой популярностью пользуется в Китае продукция кондитерской фабрики «Услада». Заметив, что «Усладу» разметают онлайн, китайская сеть «Сугуо» решила закупить эту продукцию в тысячу своих магазинов в Шанхае. Похожим образом в Китае стали продавать российский кофе LEBO.

Как мы растем

Все чаще продукция российских компаний попадает на международные рынки благодаря помощи государства. В России действует национальный проект по поддержке экспортеров под названием «Международная кооперация и экспорт». Он инициирован в 2019 году президентом Владимиром Путиным. Цель проекта — увеличение к 2030 году общего объема несырьевого неэнергетического экспорта на 70% по сравнению с 2020-м.

Чтобы достичь этой цели, в стране совершенствуют законодательство, а отечественным производителям, в том числе и небольшим, государство оказывает консультационную и маркетинговую поддержку.

Например, упомянутые выше российские сладости, мука и кофе стали доступны и очень популярны в Китае потому, что АО «Российский экспортный центр» открыл на торговой площадке Tmall Национальный магазин российских пищевых товаров, где представлена продукция уже 93 отечественных компаний.

Еще один пример успешной работы нацпроекта — российская «экспансия» на еВау. Вот яркие примеры: воспользовавшись поддержкой в рамках нацпроекта, на этой торговой площадке успешно появились производители из Ярославской и Тюменской области. Компания Seabike из Ярославля продает инновационные водные велосипеды, «Шкура-Декор» экспортирует меховушки в авто и ковры для дома, а творческая мастерская SATURN продает дизайнерский декор. Упомянутые бренды INKI и RESEDA ODOR тоже появились на еВау благодаря нацпроекту.

В 2020 году российский розничный онлайн-экспорт вырос на 42% и впервые превысил 1 млрд долларов, достигнув 1,16 млрд.

Чтобы поощрить экспортеров, российское правительство учредило премию «Экспортер года». Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 июня 2021 года.

Претендовать на награду могут крупные, средние и небольшие компании или индивидуальные предприниматели, которые достигли успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Стать участником конкурса несложно. Нужно выбрать номинацию, заполнить анкету, приложить копию ИНН и отправить заявку.

Награждение лауреатов пройдет в ноябре на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.

Национальный проект по поддержке экспортеров «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом Владимиром Путиным в 2019 году. Это один из 12 крупнейших стратегических нацпроектов, внедряемых государством. Среди них: здравоохранение, экология, безопасные и качественные дороги, цифровая экономика, демография и другие.

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