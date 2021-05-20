12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые показали, как выглядит рождение звезды
Специалисты смоделировали область, где зарождаются звезды, и теперь могут детально изучить этот процесс
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Международная группа ученых в середине мая опубликовала первые результаты проекта под названием STARFORGE (Star Formation in Gaseous Environments — «Звездообразование в газовой среде). Это первая полноценная масштабная симуляция газового облака, которое служит «звездным питомником» — местом, где рождаются звезды.
Ученые и раньше моделировали звездообразование, но в отличие от STARFORGE, которая показывает все облако в целом, предыдущие модели представляли собой лишь крошечный отдельный участок.
Новая симуляция не просто охватывает всю область в высоком разрешении, но и учитывает разные космические активности, влияющие на формирование звезд: излучение, ветер, сверхновые или взрывы близлежащих звезд.
Проект STARFORGE был запущен в конце октября прошлого года, и все эти месяцы ученые моделировали рождение звезд и занимались их изучением. В опубликованной работе сообщается, что симуляция уже помогла ученым понять, как высокоскоростные струи газа, возникающие одновременно с новыми звездами, помогают определить их массу.
Когда моделирование проводилось без учета этих струй, звезды были слишком большими по размеру, а добавление струй в симуляцию привело к появлению более реалистичных звезд, масса которых меньше половины массы Солнца.
По словам одного из авторов проекта доктора Майкла Грудича из Центра междисциплинарных исследований и исследований в области астрофизики
Теперь благодаря этой симуляции астрономы смогут лучше понять, что происходит с реальными протозвездами, ведь изучить этот процесс на настоящих звездах пока невозможно.
Екатерина Гура