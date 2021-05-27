00:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 27 мая
Общероссийский день библиотек, основание
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27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек, который по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в
Одна из главных задач праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.
В этот день, 27 мая 1703 года, Пётр I в устье Невы на Заячьем острове заложил крепость Санкт‑Питер‑Бурх (ныне — Петропавловская). Позднее название было изменено на более близкое к немецкому Sankt Petersburg — Санкт‑Петербург.
Он стал первым городом в России, который развивался по заранее разработанному плану. Первоначально
В 1712 году столица страны из Москвы переместилась в Санкт‑Петербург. Город оставался столицей нашего государства более 200 лет — с 1712 по 1918 года (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго возвращался Москве).
В 1914 году
2-я Тихоокеанская эскадра
Битва, ставшая одной из крупнейших в мировой истории, продлилась два дня и закончилась полным разгромом российской эскадры. Большая часть кораблей была потоплена или затоплена экипажами своих кораблей, часть капитулировала, некоторые были задержаны в нейтральных портах, и лишь четырём удалось дойти до русских портов.
27 мая 1934 года в СССР было учреждено звание «Заслуженный мастер спорта».
Оно присваивалось «выдающимся мастерам — активным строителям советской физической культуры». 5 июня 1934 года состоялось первое вручение звания. Заслуженными мастерами спорта СССР стали 22 спортсмена.
Нагрудный знак, автором эскиза которого стал Александр Немухин, был утверждён в 1935 году. На фоне советских символов (звезды, знамени с надписью «СССР», серпа и молота) был изображён бегун, разрывающий финишную ленточку.
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