Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
00:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 мая

Общероссийский день библиотек, основание Санкт-Петербурга и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

Общероссийский день библиотек

27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек, который по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, а первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году.

Одна из главных задач праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.

День основания Санкт-Петербурга

В этот день, 27 мая 1703 года, Пётр I в устье Невы на Заячьем острове заложил крепость Санкт‑Питер‑Бурх (ныне — Петропавловская). Позднее название было изменено на более близкое к немецкому Sankt Petersburg — Санкт‑Петербург.

Он стал первым городом в России, который развивался по заранее разработанному плану. Первоначально Санкт-Петербург строился как крепость, морской торговый порт и стоянка Балтийского флота, но морская торговля быстро превратила его в центр экономической жизни России.

В 1712 году столица страны из Москвы переместилась в Санкт‑Петербург. Город оставался столицей нашего государства более 200 лет — с 1712 по 1918 года (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго возвращался Москве).

В 1914 году Санкт-Петербург был переименован в Петроград, а в 1924 году — в Ленинград. В 1991 году городу было возвращено историческое название — Санкт‑Петербург.

27 мая 1905 года началось Цусимское сражение

2-я Тихоокеанская эскадра вице-адмирала Зиновия Рожественского, которая следовала из Кронштадта во Владивосток, в Корейском проливе в районе острова Цусима была атакована объединённым японским флотом под командованием адмирала Того Хэйхатиро.

Битва, ставшая одной из крупнейших в мировой истории, продлилась два дня и закончилась полным разгромом российской эскадры. Большая часть кораблей была потоплена или затоплена экипажами своих кораблей, часть капитулировала, некоторые были задержаны в нейтральных портах, и лишь четырём удалось дойти до русских портов.

Цусимское сражение предопределило исход Русско-японской войны в пользу Японии.
Источник: РИА "Новости"

«Заслуженный мастер спорта»

27 мая 1934 года в СССР было учреждено звание «Заслуженный мастер спорта».
Оно присваивалось «выдающимся мастерам — активным строителям советской физической культуры». 5 июня 1934 года состоялось первое вручение звания. Заслуженными мастерами спорта СССР стали 22 спортсмена.

Нагрудный знак, автором эскиза которого стал Александр Немухин, был утверждён в 1935 году. На фоне советских символов (звезды, знамени с надписью «СССР», серпа и молота) был изображён бегун, разрывающий финишную ленточку.

Всего Заслуженными мастерами спорта СССР стали более 3 тысяч человек.
Источник: РИА "Новости"

«Машина времени»

52 года назад, 27 мая 1969 года была создана рок-группа «Машина времени».

В 1968 году Андрей Макаревич со своими одноклассниками организовал самодеятельную рок-группу «The Kids». В 1969 году она стала называться «Time Machines» («Машины Времени»), причем песни исполнялись на английском языке. В 1973 году название было изменено на единственное число — «Машина времени», которым и остаётся до сих пор.

В 1980-х годах группа обретает всесоюзную популярность. «Машину времени» допускают на телевидение (программа «Музыкальный Ринг»), радио, популярными становятся написанные в 1970-е годы песни «Поворот», «Свеча», «Три Окна». «Поворот» 18 месяцев возглавляет хит-парад «Звуковой дорожки» «Московского Комсомольца». «Машина времени» принимает участие в съёмках музыкального кинофильма «Душа» с Софией Ротару в главной роли.

За годы творчества участники проекта успели запомниться поклонникам не только яркими хитами, но и не менее впечатляющими конфликтами в команде. Несмотря на частые смены состава, коллектив сумел остаться на плаву.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Вильярреал» выиграл Лигу Европы
Синоптики предупредили россиян о полярном вторжении в июне
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»
Восемь человек погибли в результате стрельбы в США
Ученые определили людей с высоким уровнем устойчивости к COVID
В России увеличат оклады военным и силовикам
Вторая страна ЕС одобрила вакцинацию «Спутником V»
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Windows Longhorn: как выглядит отмененная версия ОС Ее фишки показаны на видео
Горячие темы на Авто
А что в Белоруссии произошло? И в Риге... 390
Доразвивались-- 147
Реорганизация или банкротство Управляющей Компании, жильцы останутся крайними? 89
РАВ 4 5 поколение 36
Кино
Глюкоза, Лорак, Долина: все звезды на вечеринке фестиваля «Жара» В 2021 году фестиваль, традиционно проходивший на Каспийском побережье в Баку, впервые состоится в Москве
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Скромница-внучка из 90-х. Только глянь на ее
6 отличий русской женщины и мусульманки
5 актрис, которым не удалось покорить Голливуд
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Наташа Королева в «цветочном» мини-платье появилась на публике Певица восхитила сеть
Новости партнеров
Мишустин рассказал о новых выплатах россиянам
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь